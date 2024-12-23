Деяким українцям уріжуть пенсії у 2025 році: кого торкнуться зміни

До 1 липня 2025 року Кабінет Міністрів України має розробити і внести до Верховної Ради відповідний законопроєкт, який визначить точний механізм перерахунку спецпенсій.

Related video

З 2025 року деякі категорії українців почнуть отримувати знижені пенсійні виплати. Це пов'язано з оптимізацією державних витрат, передбаченою бюджетом України на наступний рік.

Важливо

Яку пенсію отримає українець при зарплаті в 20 тисяч гривень: як вирахувати виплати

Кому знизять пенсію

Зниження виплат торкнеться одержувачів так званих спеціальних пенсій:

колишніх і чинних суддів,

прокурорів,

співробітників силових структур.

Рішення ухвалено через значні витрати на ці пенсії. У 2023 році на них виділили майже 100 мільярдів гривень, а у 2024 році сума може сягнути 120 мільярдів, що становить чверть бюджету на соціальну сферу.

Які зміни передбачені

Скасування прив'язки до заробітних плат: планується скасувати прив'язку спеціальних пенсій до зростання зарплат або грошового забезпечення. Індексація на загальних підставах: замість поточних умов пенсії будуть індексуватися, як у звичайних громадян. Обмеження максимального розміру: пропонується встановити ліміт у 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (зараз це 23 610 гривень).

Що далі

До 1 липня 2025 року Кабінет Міністрів України має розробити і внести до Верховної Ради відповідний законопроєкт, який визначить точний механізм перерахунку спецпенсій.

Ці зміни спрямовані на зменшення бюджетних видатків і більш справедливий розподіл соціальних виплат.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України повідомили, що деякі пенсіонери можуть отримати виплати в розмірі до 50% і більше від попередньої зарплати. Зокрема, це щомісячні довічні виплати, які отримують судді місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду.