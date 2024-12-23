Деяким українцям уріжуть пенсії у 2025 році: кого торкнуться зміни
До 1 липня 2025 року Кабінет Міністрів України має розробити і внести до Верховної Ради відповідний законопроєкт, який визначить точний механізм перерахунку спецпенсій.
З 2025 року деякі категорії українців почнуть отримувати знижені пенсійні виплати. Це пов'язано з оптимізацією державних витрат, передбаченою бюджетом України на наступний рік.Важливо
Кому знизять пенсію
Зниження виплат торкнеться одержувачів так званих спеціальних пенсій:
- колишніх і чинних суддів,
- прокурорів,
- співробітників силових структур.
Рішення ухвалено через значні витрати на ці пенсії. У 2023 році на них виділили майже 100 мільярдів гривень, а у 2024 році сума може сягнути 120 мільярдів, що становить чверть бюджету на соціальну сферу.
Які зміни передбачені
- Скасування прив'язки до заробітних плат: планується скасувати прив'язку спеціальних пенсій до зростання зарплат або грошового забезпечення.
- Індексація на загальних підставах: замість поточних умов пенсії будуть індексуватися, як у звичайних громадян.
- Обмеження максимального розміру: пропонується встановити ліміт у 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (зараз це 23 610 гривень).
Що далі
До 1 липня 2025 року Кабінет Міністрів України має розробити і внести до Верховної Ради відповідний законопроєкт, який визначить точний механізм перерахунку спецпенсій.
Ці зміни спрямовані на зменшення бюджетних видатків і більш справедливий розподіл соціальних виплат.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України повідомили, що деякі пенсіонери можуть отримати виплати в розмірі до 50% і більше від попередньої зарплати. Зокрема, це щомісячні довічні виплати, які отримують судді місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду.