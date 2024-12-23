Графики отключения света: в ДТЭК и облэнерго предупредили о блэкаутах в семи областях

Для жителей центральных областей ввели аварийные отключения, объяснили в облэнерго. Чтобы узнать, есть ли дома свет, следует зайти на портал распределительных сетей и получить актуальную информацию.

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Из-за начала рабочей недели и похолодания возросло электропотребление, поэтому энергетики отменили графики отключений в семи центральных областях Украины. Граждан предупредили, что не следует включать мощные электроприборы и лучше не пользоваться лифтом. О ситуации в энергосистеме рассказали в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго" и на порталах облэнерго.

В "Укрэнерго" сообщили, что в понедельник 23 декабря в Украине зафиксировали рост электропотребления, по сравнению с прошлой пятницей. Размер роста — на 2,5%. Причина такой ситуации — возобновление работы предприятий, облачная погода и похолодание. Энергетики предупредили, что и дальше видят "тенденцию к росту" электропотребления и просят украинцев экономно включать приборы.

Энергетики также добавили информацию об импорте электроэнергии пяти европейских стран. 23 декабря импорт составил 9 259 МВт-ч (в прошлую пятницу 20 декабря — 11 419 МВт-ч, в прошлый понедельник 16 декабря — 21 226 МВт-ч).

В канале "Укрэнерго" не писали о графиках отключений и не указывали, введены ли экстренные отключения и в каких именно регионах они происходят. О деталях отключений рассказали на страницах ДТЭК и облэнерго.

Графики отключений — детали от ДТЭК и облэнерго на 23 декабря

На странице Facebok компании Yasno около 14 час. 23 декабря появилось сообщение о графиках отключений в Киеве, в Донецкой и Днепропетровской областях: они отменяются из-за аварийных отключений. Об этом же написал в X (Twitter) генеральный директор Сергей Коваленко: топ-менеджер предупредил украинцев, что лучше не пользоваться лифтом и экономить электроэнергию.

"Киев, Днепр! Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему", — сообщил Коваленко.

В Telegram-канале ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях в трех областях: других деталей не публиковали.

В каких еще областях отменили графики отключений:

в Полтавской области — об этом написали на портале "Полтаваоблэнерго", есть надежда, что будут действовать две очереди до 16 ч.; в Сумской области — об этом предупредили в "Сумыоблэнерго"; в Черниговской области; в Кировоградской области.

В связи с перегрузкой системы графики отключений не действуют, предупредили энергетики. Чтобы узнать о том, есть ли свет по определенному адресу в семи критических областях, можно зайти на портале соответствующего облэнерго. Фокус публиковал перечень ссылок порталов распределительных сетей по всем областям Украины.

Отметим, 19 декабря Сергей Коваленко рассказал о новых графиках отключений, которые ввела компания "Укрэнерго". В новом распоряжении указано, что очереди делятся на подочереди, а включение-выключение будет занимать не час, а 30 мин. Благодаря этому украинцы в течение недели будут иметь не 38 часов света, а, например, 56.

Напоминаем, в декабре экономист Борис Кушнирук объяснил, какими будут последствия генерации дешевой атомной электроэнергии.