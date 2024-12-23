Графіки відключення світла: в ДТЕК і обленерго попередили про блекаути в семи областях

Для жителів центральних областей запровадили аварійні відключення світла, пояснили в обленерго. Щоб дізнатися, чи є вдома світло, слід зайти на портал розподільчих мереж і отримати актуальну інформацію.

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Через початок робочого тижня та похолодання зросло електроспоживання, тому енергетики скасували графіки відключень у семи центральних областях України. Громадян попередили, що не слід вмикати потужні електроприлади і краще не користуватись ліфтом. Про ситуацію в енергосистемі розповіли у Telegram-каналі НЕК "Укренерго" та на порталах обленерго.

В "Укренерго" повідомили, що в понеділок 23 грудня в Україні зафіксували зростання електроспоживання, у порівнянні з минулої п'ятницею. Розмір зростання — на 2,5%. Причина такої ситуації — відновлення роботи підприємств, хмарна погода та похолодання. Енергетики попередили, що і далі бачать "тенденцію до зростання" електроспоживання і просять українців ощадливо вмикати прилади.

Енергетики також додали інформацію про імпорт електроенергії п'яти європейських країн. 23 грудня імпорт склав 9 259 МВт•год (в минулу п'ятницю 20 грудня — 11 419 МВт•год, минулого понеділка 16 грудня — 21 226 МВт•год).

На каналі "Укренерго" не писали про графіки відключень і не вказували, чи запроваджені екстрені відключення і в яких саме регіонах вони відбуваються. Про деталі відключень розповіли на сторінці Facebook ДТЕК та обленерго.

Графіки відключень — деталі від ДТЕК та обленерго на 23 грудня

На сторінці Facebok компанії Yasno близько 14:00 23 грудня з'явився допис про графіки відключень в Києві, у Донецькій і Дніпропетровській областях: вони скасовуються через аварійні відключення. Про це ж написав в X (Twitter) генеральний директор Сергій Коваленко: топменеджер попередив українців, що краще не користуватися ліфтом та економити електроенергію.

"Київ, Дніпро! Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему", — повідомив Коваленко.

У Telegram-каналі ДТЕК також повідомили про екстрені відключення в трьох областях: інших деталей не публікували.

В яких ще областях скасували графіки відключень:

в Полтавській області — про це написали на порталі "Полтаваобленерго", є сподівання, що діятимуть дві черги до 16-ї; в Сумській області — про це попередили в "Сумиобленерго"; в Чернігівській області; в Кіровоградській області.

У зв'язку з перевантаженням системи графіки відключень не діють, попередили енергетики. Щоб дізнатися про те, чи є світло за певною адресою у семи критичних областях, можна зайти на порталі відповідного обленерго. Фокус публікував перелік посилань порталів розподільчих мереж по усіх областях України.

Зазначимо, 19 грудня Сергій Коваленко розповів про нові графіки відключень, які запровадила компанія "Укренерго". У новому розпорядженні вказано, що черги діляться на підчерги, а вмикання-вимикання займатиме до годину, а 30 хв. Завдяки цьому українці протягом тижня матимуть не 38 годин світла, а, наприклад, 56.

Нагадуємо, в грудні економіст Борис Кушнірук пояснив, якими будуть наслідки генерації дешевої атомної електроенергії.