В Украине из-за похолодания выросло потребление электроэнергии: потребителей просят экономить

Вечером 16 апреля в энергосистеме Украины наблюдался дефицит, который удалось покрыть благодаря экстренной помощи из Европы.

Related video

В связи с похолоданием и облачной погодой в Украине начало существенно расти потребление электроэнергии. В то же время в результате серии массированных ракетных ударов по энергосистеме в "Укрэнерго" нет возможности дополнительно включить 3-4 блока на тепловых энергостанциях для покрытия потребности. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании отметили, что утром 17 апреля показатель потребления электроэнергии на 6,5% превысил показатель предыдущего дня. Для покрытия такого роста необходимо дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Однако пока такой возможности нет, поскольку именно тепловые электростанции являются одной из основных целей ракетных ударов россиян.

Кроме того, в течение суток 16 апреля в украинской энергосистеме наблюдался дефицит. С целью поддержания баланса "Укрэнерго" привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии общим объемом 400 Мегаватт-час.

В связи с этим диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает уменьшить пользование мощными энергоемкими приборами с 19:00 до 22:00.

Важно

"Возьмите за привычку": украинцам подсказали, как экономить энергию после ударов РФ

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что сейчас на тепловых электростанциях продолжаются ремонтно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Также продолжается плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях.

По данным Министерства энергетики, в Украине 432 населенных пункта обесточены из-за непогоды, в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской областях есть проблемы с электроснабжением в результате боевых действий, а из-за технологических нарушений есть обесточивание в Сумской, Черниговской областях.

13 апреля глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что после ракетного удара россиян 11 апреля ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась, поскольку потеря Трипольской ТЭС и Днепровской ГЭС привела к потере мощностей.

Также 12 апреля заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук назвала условия, при которых могут начать отключать электроэнергию потребителям.