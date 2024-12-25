По цене он превысил биткоин: популярный продукт стал самым дорогим товаром года
Причиной роста цены на популярный продукт назвали неблагоприятные погодные условия в странах Западной Африки, которые являются основными производителями какао.
Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году. Цена на этот продукт превзошла даже Bitcoin и фондовый рынок США, сообщает финансовое издание MarketWatch.
Стоимость какао с поставкой в марте достигла 11 954 долларов за метрическую тонну. Это означает, что цена на продукт с начала года выросла почти на 185%. Для сравнения, биткоин подорожал на 128%, а индекс S&P 500 — только на 25%.
По информации издания, вряд ли рост цены завершится. Дело в том, что 2023/2024 сельскохозяйственный год показал самый серьезный дефицит предложений какао-бобов за последние 60 лет.
Ключевым фактором неурожая называют неблагоприятные погодные условия в Западной Африке. Океаны нагрелись до рекордных температур и повлияли на западноафриканские посевы какао, которые уже страдали от двух лет экстремальных изменений климата.
В октябре в некоторых регионах Западной Африки была влажная погода, которая повредила какао-деревьям. Недавние сухие пылевые ветры гарматан тоже угрожают урожаю, который собирают весной.
Однако это не привело к изменениям потребительского спроса.
"Мы снова и снова видим это в сельскохозяйственных товарах — сложные погодные условия бьют по производству, но спрос остается высоким", — рассказал управляющий директор Teucrium Джейк Хенли.
Ранее Фокус писал, как вырастут цены после Нового года. Отмечается, что дорожают не только продукты, но и другие товары и услуги.
Отметим, что за время полномасштабной войны цены в Украине в среднем выросли на 44,2%. Эксперты прогнозируют, что продукты будут дорожать как минимум до конца зимы.