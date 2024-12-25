По цене он превысил биткоин: популярный продукт стал самым дорогим товаром года

Причиной роста цены на популярный продукт назвали неблагоприятные погодные условия в странах Западной Африки, которые являются основными производителями какао.

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Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году. Цена на этот продукт превзошла даже Bitcoin и фондовый рынок США, сообщает финансовое издание MarketWatch.

Стоимость какао с поставкой в марте достигла 11 954 долларов за метрическую тонну. Это означает, что цена на продукт с начала года выросла почти на 185%. Для сравнения, биткоин подорожал на 128%, а индекс S&P 500 — только на 25%.

По информации издания, вряд ли рост цены завершится. Дело в том, что 2023/2024 сельскохозяйственный год показал самый серьезный дефицит предложений какао-бобов за последние 60 лет.

Ключевым фактором неурожая называют неблагоприятные погодные условия в Западной Африке. Океаны нагрелись до рекордных температур и повлияли на западноафриканские посевы какао, которые уже страдали от двух лет экстремальных изменений климата.

В октябре в некоторых регионах Западной Африки была влажная погода, которая повредила какао-деревьям. Недавние сухие пылевые ветры гарматан тоже угрожают урожаю, который собирают весной.

Однако это не привело к изменениям потребительского спроса.

"Мы снова и снова видим это в сельскохозяйственных товарах — сложные погодные условия бьют по производству, но спрос остается высоким", — рассказал управляющий директор Teucrium Джейк Хенли.

Ранее Фокус писал, как вырастут цены после Нового года. Отмечается, что дорожают не только продукты, но и другие товары и услуги.

Отметим, что за время полномасштабной войны цены в Украине в среднем выросли на 44,2%. Эксперты прогнозируют, что продукты будут дорожать как минимум до конца зимы.