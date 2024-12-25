За ціною він перевищив біткоїн: популярний продукт став найдорожчим товаром року

Причиною зростання ціни на популярний продукт назвали несприятливі погодні умови в країнах Західної Африки, які є основними виробниками какао.

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Какао-боби стали найприбутковішим серед основних сировинних товарів у 2024 році. Ціна на цей продукт перевершила навіть Bitcoin та фондовий ринок США, повідомляє фінансове видання MarketWatch.

Вартість какао з постачанням у березні сягнула 11 954 доларів за метричну тонну. Це означає, що ціна на продукт з початку року зросла майже на 185%. Для порівняння, біткоїн подорожчав на 128%, а індекс S&P 500 – лише на 25%.

За інформацією видання, навряд чи зростання ціни завершиться. Річ в тім, що 2023/2024 сільськогосподарський рік показав найсерйозніший дефіцит пропозицій какао-бобів за останні 60 років.

Ключовим фактором неврожаю називають несприятливі погодні умови в Західній Африці. Океани нагрілися до рекордних температур та вплинули на західноафриканські посіви какао, що вже потерпали від двох років екстремальних змін клімату.

В жовтні в деяких регіонах Західної Африки була волога погода, яка зашкодила какао-деревам. Нещодавні сухі пилові вітри гарматан теж загрожують врожаю, який збирають навесні.

Однак це не призвело до змін споживчого попиту.

"Ми знову і знову бачимо це в сільськогосподарських товарах — складні погодні умови б'ють по виробництву, але попит залишається високим", — розповів керуючий директор Teucrium Джейк Хенлі.

Раніше Фокус писав, як зростуть ціни після Нового року. Зазначається, що дорожчають не лише продукти, а й інші товари та послуги.

Зазначимо, що за час повномасштабної війни ціни в Україні в середньому зросли на 44,2%. Експерти прогнозують, що продукти дорожчатимуть як мінімум до кінця зими.