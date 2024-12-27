Украинцы массово не получили "тысячу Зеленского": почему задерживают выплаты

С 1 декабря 2024 года в стране стартовала программа "Зимова єПідтримка", в рамках которой украинцам начислят единовременную финансовую помощь от государства.

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Украинцы выражают недовольство по поводу задержки выплат в размере 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка". В Министерстве цифровой трансформации пояснили возможные причины задержек. Об этом сообщается на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

С 1 декабря 2024 года в Украине начала действовать программа "Зимова єПідтримка", в рамках которой гражданам будет предоставлена единовременная финансовая помощь. Эти средства можно потратить только на определенные товары и услуги, включая коммунальные платежи, лекарства, транспортные билеты, продукты питания и донаты для армии. Для регистрации на выплаты предусмотрены различные способы в зависимости от категории граждан. Например, пенсионеры могут получить средства через отделения Укрпочты или банки, а другие граждане — через приложение "Дія".

Согласно правилам, выплаты должны быть произведены в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявки. Однако на практике средства поступают значительно позднее. На странице продолжают появляться комментарии пользователей, которые сообщают, что подали заявки на получение помощи еще в начале декабря, но выплаты так и не были осуществлены.

"Подавала 5.12, до сих пор в обработке статус. Реально ли получить?" — говорится в одном из комментариев.

Некоторые пользователи не ждут так долго, но есть и те, кто уже получил помощь. В Минцифры рекомендуют сначала проверить данные карты Нацкешбэка, указанные в заявке на "Зимову єПідтримку" в Дії и в приложении банка. Если информация правильная, нужно просто дождаться обновления статуса заявки.

Так, согласно постановлению правительства, зачисление суммы пособия на спецсчет получателя может производиться исключительно при условии, что номер счета совпадает с идентификационным кодом или серией (при наличии) и номера паспорта получателя пособия.

Также сообщают, что задержка выплаты помощи может быть связана с тем, что выходные и праздничные дни в этот срок не учитываются. Объяснили разницу:

календарными днями считаются все дни подряд, в частности, субботы, воскресенья и праздники;

рабочими днями — дни, когда учреждения работают, с понедельника по пятницу.

"Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по срокам и условиям зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почту", — добавили в министерстве.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дию", а через Укрпочту. В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".