Українці масово не отримали "тисячу Зеленського": чому затримують виплати

З 1 грудня 2024 року в країні стартувала програма "Зимова єПідтримка", у межах якої українцям нарахують одноразову фінансову допомогу від держави.

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Українці висловлюють невдоволення з приводу затримки виплат у розмірі 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка". У Міністерстві цифрової трансформації пояснили можливі причини затримок. Про це повідомляють на сторінці порталу держпослуг "Дія" в соцмережі Facebook.

З 1 грудня 2024 року в Україні почала діяти програма "Зимова єПідтримка", у межах якої громадянам буде надано одноразову фінансову допомогу. Ці кошти можна витратити тільки на певні товари та послуги, включно з комунальними платежами, ліками, транспортними квитками, продуктами харчування та донатами для армії. Для реєстрації на виплати передбачено різні способи залежно від категорії громадян. Наприклад, пенсіонери можуть отримати кошти через відділення Укрпошти або банки, а інші громадяни — через застосунок "Дія".

Згідно з правилами, виплати мають бути здійснені протягом десяти робочих днів з моменту подання заявки. Однак на практиці кошти надходять значно пізніше. На сторінці продовжують з'являтися коментарі користувачів, які повідомляють, що подали заявки на отримання допомоги ще на початку грудня, але виплати так і не були здійснені.

"Подавала 5.12, досі в обробці статус. Чи реально отримати?" — йдеться в одному з коментарів.

Деякі користувачі не чекають так довго, але є й ті, хто вже отримав допомогу. У Мінцифри рекомендують спочатку перевірити дані картки Нацкешбеку, зазначені в заявці на "Зимову єПідтримку" в Дії та в застосунку банку. Якщо інформація правильна, потрібно просто дочекатися оновлення статусу заявки.

Так, згідно з постановою уряду, зарахування суми допомоги на спецрахунок одержувача може здійснюватися виключно за умови, що номер рахунку збігається з ідентифікаційним кодом або серією (за наявності) та номером паспорта одержувача допомоги.

Також повідомляють, що затримка виплати допомоги може бути пов'язана з тим, що вихідні та святкові дні до цього терміну не враховуються. Пояснили різницю:

календарними днями вважаються всі дні поспіль, зокрема, суботи, неділі та свята;

робочими днями — дні, коли установи працюють, з понеділка по п'ятницю.

"Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошту", — додали в міністерстві.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, при цьому деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через Укрпошту. Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити в 12 банках і активувати через "Дію".