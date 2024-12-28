Какие очереди будут без света в Украине 28 декабря: ДТЭК опубликовал новые графики
В субботу, 28 декабря, энергетики будут применять в Украине стабилизационные графики отключений. Света у некоторых потребителей не будет с 15:00 до 17:00.
Из-за последствий российских обстрелов ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, поэтому в соответствии с распоряжениями "Укрэнерго" и текущей ситуации в стране, энергетики вводят отключения света. На субботу, 28 декабря, компания ДТЭК обнародовала новые стабилизационные графики отключений.
Отключение света в Киеве
В Киеве с 15:00 до 17:00 свет будут отключать для очереди 4.2.
Отключение света в Киевской области
На Киевщине электроэнергия будет почти у всех потребителей целый день. У очереди 1.1 света не будет два часа, с 15:00 до 17:00.
Отключение света в Днепропетровской области
На Днепропетровщине без света с 15:00 до 17:00 также будут потребители, которых определили в очередь 1.1.
Отключение света в Одесской области
В Одесской области света не будет с 15:00 до 17:00 у граждан из очереди 2.2.
В случае изменений в графиках оператор системы распределения пообещал оперативно информировать потребителей.
Стоит отметить, что сейчас потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. В случае применения ограничений до трех очередей — для половины потребителей в каждом регионе одновременно будут применены почасовые отключения. Если применены более трех очередей — тогда ограничения одновременно распространяются на большинство населения.
Отключение электроэнергии: графики
Кроме того, узнать об отключении света по конкретному адресу украинцы могут на сайтах региональных облэнерго:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что отключения света в Украине, в зависимости от погодных условий, могут длиться 5-7 дней. И этот процесс может затянуться.
Также он отметил, что отключение света в Украине будут применять еще по крайней мере 2-3 года, даже если восстановление энергосистемы будет идти максимально успешно.