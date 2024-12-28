Какие очереди будут без света в Украине 28 декабря: ДТЭК опубликовал новые графики

В субботу, 28 декабря, энергетики будут применять в Украине стабилизационные графики отключений. Света у некоторых потребителей не будет с 15:00 до 17:00.

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Из-за последствий российских обстрелов ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, поэтому в соответствии с распоряжениями "Укрэнерго" и текущей ситуации в стране, энергетики вводят отключения света. На субботу, 28 декабря, компания ДТЭК обнародовала новые стабилизационные графики отключений.

Отключение света в Киеве

В Киеве с 15:00 до 17:00 свет будут отключать для очереди 4.2.

В Киеве 28 декабря очереди с 1.1 по 3.2 свет отключать не будут

Также не будут отключать свет в очереди 4.1, 5.1, 5,2, 6.1 и 6.2

Отключение света в Киевской области

На Киевщине электроэнергия будет почти у всех потребителей целый день. У очереди 1.1 света не будет два часа, с 15:00 до 17:00.

В Киевской области свет будет отсутствовать у потребителей очереди 1.1

В Киевской области 28 декабря очереди с 4.1 по 6.2 свет отключать не будут

Отключение света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине без света с 15:00 до 17:00 также будут потребители, которых определили в очередь 1.1.

В Днепропетровской области свет будет отсутствовать у потребителей очереди 1.1

В Днепропетровской области 28 декабря в очередях с 4.1 по 6.2 свет будет все время

Отключение света в Одесской области

В Одесской области света не будет с 15:00 до 17:00 у граждан из очереди 2.2.

Очередь 2.2 в Одесской области 28 декабря два часа будет без электричества

В Одесской области 28 декабря очереди с 4.1 по 6.2 будут со светом

В случае изменений в графиках оператор системы распределения пообещал оперативно информировать потребителей.

Стоит отметить, что сейчас потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. В случае применения ограничений до трех очередей — для половины потребителей в каждом регионе одновременно будут применены почасовые отключения. Если применены более трех очередей — тогда ограничения одновременно распространяются на большинство населения.

Отключение электроэнергии: графики

Кроме того, узнать об отключении света по конкретному адресу украинцы могут на сайтах региональных облэнерго:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что отключения света в Украине, в зависимости от погодных условий, могут длиться 5-7 дней. И этот процесс может затянуться.

Также он отметил, что отключение света в Украине будут применять еще по крайней мере 2-3 года, даже если восстановление энергосистемы будет идти максимально успешно.