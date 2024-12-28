Які черги будуть без світла в Україні 28 грудня: ДТЕК опублікував нові графіки
У суботу, 28 грудня, енергетики застосовуватимуть в Україні стабілізаційні графіки відключень. Світла у деяких споживачів не буде з 15:00 до 17:00.
Через наслідки російських обстрілів ситуація в українській енергосистемі залишається складною, тому відповідно до розпоряджень "Укренерго" та поточної ситуації в країні, енергетики запроваджують відключення світла. На суботу, 28 грудня, компанія ДТЕК оприлюднила нові стабілізаційні графіки відключень.
Відключення світла у Києві
У Києві з 15:00 до 17:00 світло відключатимуть у черги 4.2.
Відключення світла у Київській області
На Київщині електроенергія буде майже у всіх споживачів цілий день. У черги 1.1 світла не буде дві години, з 15:00 до 17:00.
Відключення світла у Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині без світла з 15:00 до 17:00 також будуть споживачі, яких визначили до черги 1.1.
Відключення світла у Одеській області
На Одещині світла не буде з 15:00 до 17:00 у громадян з черги 2.2.
У разі змін у графіках оператор системи розподілу пообіцяв оперативно інформувати споживачів.
Варто зазначити, що нині споживачі електроенергії розділені на 6 черг. У випадку застосування обмежень до трьох черг — для половини споживачів у кожному регіоні одночасно будуть застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано понад три черги — тоді обмеження одночасно розповсюджуються на більшість населення.
Відключення електроенергії: графіки
Окрім того, дізнатись щодо вимкнення світла за конкретною адресою українці можуть на сайтах регіональних обленерго:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що відключення світла в Україні, залежно від погодних умов, можуть тривати 5–7 днів. І цей процес може затягнутися.
Також він зауважив, що відключення світла в Україні застосовуватимуть іще принаймні 2-3 роки, навіть якщо відновлення енергосистеми йтиме максимально успішно.