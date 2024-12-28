Які черги будуть без світла в Україні 28 грудня: ДТЕК опублікував нові графіки

У суботу, 28 грудня, енергетики застосовуватимуть в Україні стабілізаційні графіки відключень. Світла у деяких споживачів не буде з 15:00 до 17:00.

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Через наслідки російських обстрілів ситуація в українській енергосистемі залишається складною, тому відповідно до розпоряджень "Укренерго" та поточної ситуації в країні, енергетики запроваджують відключення світла. На суботу, 28 грудня, компанія ДТЕК оприлюднила нові стабілізаційні графіки відключень.

Відключення світла у Києві

У Києві з 15:00 до 17:00 світло відключатимуть у черги 4.2.

У Києві 28 грудня черги з 1.1 по 3.2 світло не відключатимуть

Також не відключатимуть світло у черги 4.1, 5.1, 5,2, 6.1 та 6.2

Відключення світла у Київській області

На Київщині електроенергія буде майже у всіх споживачів цілий день. У черги 1.1 світла не буде дві години, з 15:00 до 17:00.

У Київській області світло буде відсутнє у споживачів черги 1.1

У Київській області 28 грудня черги з 4.1 по 6.2 світло не відключатимуть

Відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині без світла з 15:00 до 17:00 також будуть споживачі, яких визначили до черги 1.1.

У Дніпропетровській області світло буде відсутнє у споживачів черги 1.1

У Дніпропетровській області 28 грудня у чергах з 4.1 по 6.2 світло буде увесь час

Відключення світла у Одеській області

На Одещині світла не буде з 15:00 до 17:00 у громадян з черги 2.2.

Черга 2.2 у Одеській області 28 грудня дві години буде без електрики

На Одещині 28 грудня черги з 4.1 по 6.2 будуть зі світлом

У разі змін у графіках оператор системи розподілу пообіцяв оперативно інформувати споживачів.

Варто зазначити, що нині споживачі електроенергії розділені на 6 черг. У випадку застосування обмежень до трьох черг — для половини споживачів у кожному регіоні одночасно будуть застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано понад три черги — тоді обмеження одночасно розповсюджуються на більшість населення.

Відключення електроенергії: графіки

Окрім того, дізнатись щодо вимкнення світла за конкретною адресою українці можуть на сайтах регіональних обленерго:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що відключення світла в Україні, залежно від погодних умов, можуть тривати 5–7 днів. І цей процес може затягнутися.

Також він зауважив, що відключення світла в Україні застосовуватимуть іще принаймні 2-3 роки, навіть якщо відновлення енергосистеми йтиме максимально успішно.