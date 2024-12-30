Дополнительные более 900 грн к пенсии: кто имеет право на доплату и как ее оформить

В Украине предусмотрена дополнительная доплата пенсионерам, которые не имеют поддержки родственников и нуждаются в регулярном уходе.

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Пенсионеры старше 80 лет в Украине могут оформить доплату к пенсии, если не имеют поддержки родственников и получают пенсию только по возрасту. Дополнительная помощь в размере 944 грн по состоянию на конец 2024 года предусматривается в соответствии со статьями 4 и 7 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" и постановления Кабинета министров Украины.

Размер ежемесячной выплаты привязан к прожиточному минимуму в Украине. На декабрь 2024 года доплата для пенсионеров составляет 40% от 2361 грн — то есть 944 грн.

Кто может получить доплату к пенсии в Украине

Для получения дополнительной помощи нужно соответствовать ряду критериев:

возраст от 80 лет и старше;

отсутствие поддержки от родственников;

получение пенсии только по возрасту;

потребность в регулярном уходе за состоянием здоровья.

Дополнительные 944 грн невозможно получить, если пенсионеру назначена пенсия по инвалидности или другие социальные выплаты. Кроме того, потребность в уходе необходимо подтвердить соответствующими врачебными заключениями.

Как оформить доплату к пенсии

Для того, чтобы оформить финансовую помощь, одинокий пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с пакетом документов. Необходимо собрать:

заключения врачей о состоянии здоровья, которые подтвердят потребность в уходе;

паспорт гражданина Украины и идентификационный код (ИНН);

справка об отсутствии других социальных выплат, которую можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Если доплата будет одобрена, пенсионер регулярно будет получать ежемесячно дополнительные 944 грн к пенсии.

Напомним, 29 декабря Фокус со ссылкой на Пенсионный фонд Украины писал, кто из украинских пенсионеров сможет получать увеличенную пенсию уже с января 2025 года. От 70 лет пенсионеры могут получать доплату по возрасту.

Также 29 декабря Фокус писал о новых правилах выхода на пенсию в Украине с 1 января 2025 года. До 2028 года будет расти необходимый для выхода на пенсию в 60 лет страховой стаж.