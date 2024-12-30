Додаткові понад 900 грн до пенсії: хто має право на доплату та як її оформити

В Україні передбачена додаткова доплата пенсіонерам, які не мають підтримки родичів і потребують регулярного догляду.

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Пенсіонери старші за 80 років в Україні можуть оформити доплату до пенсії, якщо не мають підтримки родичів і отримують пенсію лише за віком. Додаткова допомога у розмірі 944 грн станом на кінець 2024 року передбачається відповідно до статей 4 і 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" та постанови Кабінету міністрів України.

Розмір щомісячної виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму в Україні. На грудень 2024 року доплата для пенсіонерів становить 40% від 2361 грн — тобто 944 грн.

Хто може отримати доплату до пенсії в Україні

Для отримання додаткової допомоги потрібно відповідати низці критеріїв:

вік від 80 років і старше;

відсутність підтримки від родичів;

отримання пенсії лише за віком;

потреба в регулярному догляді за станом здоров'я.

Додаткові 944 грн неможливо отримати, якщо пенсіонеру призначено пенсію за інвалідністю чи інші соціальні виплати. Крім того, потребу в догляді необхідно підтвердити відповідними лікарськими висновками.

Як оформити доплату до пенсії

Для того, щоб оформити фінансову допомогу, одинокий пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду України з пакетом документів. Необхідно зібрати:

висновки лікарів про стан здоров’я, які підтвердять потребу в догляді;

паспорт громадянина України й ідентифікаційний код (ІПН);

довідка про відсутність інших соціальних виплат, яку можна отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання.

Якщо доплату буде схвалено, пенсіонер регулярно отримуватиме щомісяця додаткові 944 грн до пенсії.

Нагадаємо, 29 грудня Фокус із посиланням на Пенсійний фонд України писав, хто з українських пенсіонерів зможе отримувати збільшену пенсію вже з січня 2025 року. Від 70 років пенсіонери можуть отримувати доплату за віком.

Також 29 грудня Фокус писав про нові правила виходу на пенсію в Україні з 1 січня 2025 року. До 2028 року зростатиме необхідний для виходу на пенсію в 60 років страховий стаж.