Украинцы могут получить надбавки за сверхстаж: кому выплатят 700 грн

В 2025 году размер прожиточного минимума в Украине останется на том же уровне, что и в прошлом, — 2,36 тыс. гривен.

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Гражданам Украины, обладающим значительным сверхнормативным страховым стажем, полагаются дополнительные выплаты к пенсии. Стало известно, по каким критериям эти надбавки будут рассчитываться в 2025 году. Об этом говорится в статье 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ежегодно увеличиваются требования к количеству лет страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Так, с 1 января 2025 года гражданам потребуется на год больше страхового стажа:

выход на пенсию в 60 лет — при наличии 32 лет страхового стажа;

выход в 63 года — при наличии 22 лет страхового стажа;

выход на заслуженный отдых в 65 лет — при наличии 15 лет страхового стажа.

Из-за этого многие украинцы сталкиваются с нехваткой страхового стажа для своевременного выхода на пенсию. В таких случаях предусмотрена возможность докупить недостающие годы стажа. Однако бывают ситуации, когда у пенсионеров страхового стажа больше, чем требуется. В таких случаях государство выплачивает дополнительные надбавки к пенсии:

до октября 2011 года — то, как правило, мужской сверхурочный стаж считают после 25 лет стажа, а женский — после 20 лет;

после октября 2011 года — для мужчин сверхстаж считают после 35 лет стажа, для женщин — после 30 лет.

В 2025 году размер прожиточного минимума в Украине останется на том же уровне, что и в прошлом, 2,36 тыс. гривен. В связи с этим пенсионеры, у которых есть 30 лет сверхнормативного стажа и пенсионная выплата, превышающая минимальную, получат до 708 гривен надбавки. Таким образом, начислят по 23,61 грн за каждый год сверхстажа.

2 361 грн х 30% = 708 гривен.

Для работающих пенсионеров при расчете берут размер прожиточного минимума, установленный на время выхода на заслуженный отдых. Его начнут учитывать только после увольнения. Тогда и произойдут начисления доплат. Проверить доплаты к сумме пенсионной выплаты можно в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Напомним, в 2025 году дополнительные выплаты в размере более 2 тысяч гривен полагаются чернобыльцам. Данная финансовая помощь предусмотрена лишь во время действия военного положения в Украине.

Фокус ранее писал, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы, работающие неофициально. В таком случае гражданину полагается так называемая социальная пенсия или госпомощь, в 2025 году она может составить 2500–3000 гривен.