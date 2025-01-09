Українці можуть отримати надбавки за надстаж: кому виплатять 700 грн

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишиться на тому самому рівні, що й торік, — 2,36 тис. гривень.

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Громадянам України, які мають значний понаднормовий страховий стаж, належать додаткові виплати до пенсії. Стало відомо, за якими критеріями ці надбавки розраховуватимуть у 2025 році. Про це йдеться у статті 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Щороку збільшуються вимоги до кількості років страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Так, з 1 січня 2025 року громадянам буде потрібно на рік більше страхового стажу:

вихід на пенсію в 60 років — за наявності 32 років страхового стажу;

вихід у 63 роки — за наявності 22 років страхового стажу;

вихід на заслужений відпочинок у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

Через це багато українців стикаються з нестачею страхового стажу для своєчасного виходу на пенсію. У таких випадках передбачена можливість докупити відсутні роки стажу. Однак бувають ситуації, коли у пенсіонерів страхового стажу більше, ніж потрібно. У таких випадках держава виплачує додаткові надбавки до пенсії:

до жовтня 2011 року — то, як правило, чоловічий понаднормовий стаж рахують після 25 років стажу, а жіночий — після 20 років;

після жовтня 2011 року — для чоловіків надстаж рахують після 35 років стажу, для жінок — після 30 років.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишиться на тому ж рівні, що й минулого, 2,36 тис. гривень. У зв'язку з цим пенсіонери, у яких є 30 років понаднормового стажу і пенсійна виплата, що перевищує мінімальну, отримають до 708 гривень надбавки. Таким чином, нарахують по 23,61 грн за кожен рік надстажу.

2 361 грн х 30% = 708 гривень.

Для працюючих пенсіонерів під час розрахунку беруть розмір прожиткового мінімуму, встановлений на час виходу на заслужений відпочинок. Його почнуть враховувати тільки після звільнення. Тоді й відбудуться нарахування доплат. Перевірити доплати до суми пенсійної виплати можна в органах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Нагадаємо, у 2025 році додаткові виплати в розмірі понад 2 тисячі гривень належать чорнобильцям. Ця фінансова допомога передбачена лише під час дії воєнного стану в Україні.

Фокус раніше писав, на яку пенсію можуть розраховувати українці, які працюють неофіційно. У такому разі громадянину належить так звана соціальна пенсія або держдопомога, у 2025 році вона може становити 2500-3000 гривень.