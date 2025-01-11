Кто имеет право на двойной стаж: список профессий

В 2025 году для получения пенсии в 60 лет необходимо наличие не менее 32 лет стажа.

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Некоторые граждане в Украине могут выйти на пенсию раньше благодаря удвоенному страховому стажу. Это правило распространяется на тех, кто работает во вредных, опасных или экстремальных условиях. Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Вопрос удвоенного стажа регулируется статьей 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В 2025 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию зависит от возраста и года выхода. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, требуется не менее 32 лет стажа.

Этот показатель ежегодно увеличивается на 12 месяцев, чтобы к 2028 году достичь 35 лет. Для граждан с меньшим стажем пенсия может быть назначена позже:

22 года страхового стажа — для выхода в 63 года;

15 лет стажа — для выхода в 65 лет;

Согласно законодательству, каждый год работы во вредных, опасных или экстремальных условиях засчитывается как два. Такой механизм удвоенного стажа служит одной из форм социальной защиты, позволяя гражданам, трудившимся в сложных условиях, выйти на пенсию раньше.

Двойной стаж для оформления пенсии засчитывается за определенные виды работ. В списке:

особенно вредные условия труда, связанные с воздействием высокого уровня шума, вибрации, токсичности, радиации;

подземные работы на шахтах, подземках, рудниках, подземных коммуникациях;

в медучреждениях с повышенным уровнем риска (психиатрические медучреждения, инфекционные больничные заведения);

некоторые виды военной службы (в условиях боевых действий, АТО, других особо опасных задач);

работа, входящая в зону чрезвычайной ситуации;

работа при экстремальных климатических условиях (на высокогорье, Крайнем Севере);

работа на флоте, связанная с длительными рейсами.

Если гражданин проработал десять лет во вредных условиях, его стаж будет засчитан как 20 лет, что дает возможность досрочного выхода на пенсию. Для подтверждения права на удвоенный страховой стаж необходимо предоставить в Пенсионный фонд Украины пакет документов, включающий:

трудовую книжку с записями, где подтверждается занимаемая должность и периоды работы;

справку от работодателя, где удостоверяется специфика выполняемых работ;

выписки из нормативных актов или другие документы в случае, если условия труда менялись на протяжении этого периода.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.