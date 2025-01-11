В Украине увеличили сумму выплат по безработице: детали

Изменения обусловлены тем, что с 1 января 2025 года минимальная заработная плата установлена на уровне 8 000 грн.

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Государственная служба занятости с 1 января 2025 г. установила максимальную помощь по безработице в размере 8 тыс. грн и увеличил компенсацию работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Об этом сообщила ГСЗ.

"С 1 января 2025 года пересмотрены размеры некоторых выплат и компенсаций, которые администрирует Государственная служба занятости", — говорится в сообщении.

Изменения связаны с установленным на 1 января 2025 года размером минимальной заработной платы, равным сейчас 8 000 грн.

Следовательно, максимальная помощь по безработице с 1 января 2025 будет составлять 8 000 грн.

Также увеличена компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью – для лиц I группы – до 120 000 грн (15 минимальных заработных плат); для лиц ІІ группы – до 80 000 грн (10 минимальных заработных плат).

Также в Службе занятости сообщили, что по итогам 2024 благодаря программе компенсаций было трудоустроено 2 тыс. людей с инвалидностью I и II группы. Сумма компенсаций работодателям составила 130 млн. грн.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.