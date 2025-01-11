В Україні збільшили суму виплат по безробіттю: деталі

Зміни зумовлені тим, що з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 000 грн.

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Державна служба зайнятості з 1 січня 2025 р. встановила максимальну допомогу з безробіття в розмірі 8 тис. грн і збільшила компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Про це повідомила ДСЗ.

"З 1 січня 2025 року переглянуто розміри деяких виплат і компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості", — ідеться в повідомленні.

Зміни пов'язані зі встановленим на 1 січня 2025 року розміром мінімальної заробітної плати, що дорівнює зараз 8 000 грн.

Отже, максимальна допомога по безробіттю з 1 січня 2025 року становитиме 8 000 грн.

Також збільшено компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю — для осіб І групи — до 120 000 грн (15 мінімальних заробітних плат); для осіб ІІ групи — до 80 000 грн (10 мінімальних заробітних плат).

Також у Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.