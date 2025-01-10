В 2025 году граждане, владеющие квартирами, домами или нежилой недвижимостью, получат счет от налоговой. Это может быть налог как за прошлый 2024 год, так и за 2023 год. Фокус выяснил, как и сколько начисляют.

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Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица (как резиденты, так и нерезиденты), владеющие объектами жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе ее доли, отличной от земельного участка (п. 266.1.1 ст. 266 Налогового кодекса Украины). Базой налогообложения налога на недвижимое имущество является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Об этом Фокусу рассказала Анна Кирпач, юрист АО Verity Group. "Пунктом 266.2 ст. 266 НКУ предусмотрен перечень недвижимого имущества, отличного от земельного участка, которое не подлежит налогообложению. Не являются объектом налогообложения индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые или дачные дома, которые введены в эксплуатацию, но право собственности на которые не оформлено (не зарегистрировано) в установленном законом порядке", — отметила Анна Кирпач.

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Ставку налога на недвижимое имущество, а также льготы по уплате налога, определяют и утверждают сельские, поселковые, городские советы в зависимости от социально-экономического развития региона, имущественного положения и уровня доходов населения, а также объектов недвижимого имущества, отметил в комментарии Фокусу Иван Маринюк, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

По его словам, налогообложению подлежат дополнительные квадратные метры площади недвижимого имущества, которыми владеет лицо, превышающие льготную квадратуру, освобожденную от налогообложения (для квартир — 60 кв м, домов — 120 кв м, для квартир и домов — 180 кв м, в том числе их долей).

Налог на недвижимость налоговая начисляет по квадратным метрам, превышающим так называемую льготную площадь, — для квартир это более 60 квадратов Фото: ТСН

"Например, если лицо владеет квартирой 65 кв м или двумя квартирами или долями в них, которые составляют 30 кв м и 35 кв м, то лицу надо будет уплатить налог только с 5 квадратных метров (65-60=5, где 65 м общая налогооблагаемая площадь, 60 м льготная площадь для квартир, на которую может уменьшаться база налогообложения). Физические лица самостоятельно не рассчитывают такой налог, это делает налоговая. Поэтому лицу стоит ждать получения налогового уведомления-решения с расчетом по почте, который по общему правилу направляется до 1 июля", — рассказал Иван Маринюк.

Налог за недвижимое имущество, находящееся в собственности физических лиц, начисляется органами Государственной налоговой службы на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество и на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов на право собственности, отметил Роман Михайловский, адвокат, партнер АО SLA Attorneys.

Ставку налога на недвижимое имущество, а также льготы по уплате налога, определяют и утверждают сельские, поселковые, городские советы

"Отчетным периодом для уплаты налога на недвижимое имущество является год. Ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, устанавливаются в размере, не превышающем 1,5 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения", — говорит Роман Михайловский.

То есть, если сейчас владелец недвижимости получит от налоговой уведомление об уплате налога за 2024 год, то ставка налога (максимальная) не должна превышать 106,5 грн. за один квадратный метр (поскольку на 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7100 гривен). Если же уведомление об уплате за 2023 год, то расчет по минимальной зарплате 6700 грн., что означает максимальный размер налога в сумме 100,5 грн. за квадратный метр. Но, как уже было отмечено, облагается налогом не вся площадь недвижимого имущества, а только та, что превышает указанный в Налоговом кодексе так называемый льготный размер (для квартир — 60 кв метров, для домов — 120 кв метров).

Ранее Фокус писал, что с 1 декабря 2024 года военный сбор на зарплаты увеличился с 1,5% до 5%.

Напомним, в Украине уплата земельного налога является обязательной для большинства граждан, однако некоторые категории, например пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, могут рассчитывать на льготы.