У 2025 році громадяни, що володіють квартирами, будинками чи нежитловою нерухомістю, отримають рахунок від податкової. Це може бути податок як за минулий 2024 рік, так і за 2023 рік. Фокус з’ясував, як і скільки нараховують.

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Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи (як резиденти, так і нерезиденти), які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі її частки, відмінної від земельної ділянки (п. 266.1.1 ст. 266 Податкового кодексу України). Базою оподаткування податку на нерухоме майно є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, зокрема їх часток. Про це Фокусу розповіла Анна Кирпач, юрист АО Verity Group. "Пунктом 266.2 ст. 266 ПКУ передбачено перелік нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, яке не підлягає оподаткуванню. Не є об’єктом оподаткування індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові або дачні будинки, які введено в експлуатацію, але право власності на які не оформлено (не зареєстровано) у встановленому законом порядку", — зазначила Анна Кирпач.

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Ставку податку на нерухоме майно, а також пільги зі сплати податку, визначають та затверджують сільські, селищні, міські ради в залежності від соціально-економічного розвитку регіону, майнового стану та рівня доходів населення, а також об’єктів нерухомого майна, зауважив у коментарі Фокусу Іван Маринюк, керівник практики податкового права ЮФ "Ілляшев та Партнери".

За його словами, оподатковуванню підлягають додаткові квадратні метри площі нерухомого майна, якими володіє особа, що перевищують пільгову квадратуру, звільнену від оподаткування (для квартир – 60 кв. м, будинків – 120 кв. м, для квартир та будинків – 180 кв. м, у тому числі їх часток).

Податок на нерухомість податкова нараховує за квадратними метрами, що перевищують так звану пільгову площу, - для квартир це понад 60 квадратів Фото: ТСН

"Наприклад, якщо особа володіє квартирою 65 кв. м або двома квартирами чи частками у них, які складають 30 кв. м та 35 кв. м, то особі треба буде сплати податок тільки з 5 квадратних метрів (65–60=5, де 65 кв. м загальна оподатковувана площа, 60 кв. м пільгова площа для квартир, на яку може зменшуватися база оподаткування). Фізичні особи самостійно не розраховують такий податок, це робить податкова. Тому особі варто чекати на отримання податкового повідомлення-рішення з розрахунком поштою, який за загальним правилом надсилається до 1 липня", — розповів Іван Маринюк.

Податок за нерухоме майно, яке перебуває у власності фізичних осіб, нараховується органами Державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності, зауважив Роман Михайловський, адвокат, партнер АО SLA Attorneys.

Ставку податку на нерухоме майно, а також пільги зі сплати податку, визначають та затверджують сільські, селищні, міські ради

"Звітним періодом для сплати податку на нерухоме майно є рік. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, встановлюються у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування", — каже Роман Михайловський.

Тобто, якщо зараз власник нерухомості отримає від податкової повідомлення про сплату податку за 2024 рік, то ставка податку (максимальна) не має перевищувати 106,5 грн за один квадратний метр (оскільки на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7100 гривень). Якщо ж повідомлення про сплату за 2023 рік, то розрахунок по мінімальній зарплаті 6700 грн, що означає максимальний розмір податку в сумі 100,5 грн за квадратний метр. Але, як вже було зазначено, оподатковується не вся площа нерухомого майна, а лише та, що перевищує вказаний у Податковому кодексі так званий пільговий розмір (для квартир – 60 кв. метрів, для будинків – 120 кв. метрів).

Раніше Фокус писав, що з 1 грудня 2024 року військовий збір на зарплати збільшився з 1,5% до 5%.

Нагадаємо, в Україні сплата земельного податку є обов'язковою для більшості громадян, проте деякі категорії, як-от пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, можуть розраховувати на пільги.