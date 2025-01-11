Некоторые украинские пенсионеры получат прибавку в почти 600 гривен: кого это касается

Возрастную надбавку к пенсии начисляют в месяц, следующий за месяцем после достижения определенного возраста. Размер первой выплаты будет пропорциональным количеству дней после рождения украинца.

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Украинцы имеют право на прибавку к пенсии по достижении определенного возраста. Так на выплаты стоит ожидать людям от 70 лет. Об этом говорится в законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Пенсия в Украине: размер возрастной надбавки: размер возрастной надбавки

Размер возрастной надбавки зависит от возраста лица, в частности:

300 гривен для пенсионеров от 70 лет;

456 гривен по достижении 75 лет;

570 гривен для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Для доплаты не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины и подавать заявление. Ведь надбавка назначается автоматически на основе информации из ПФУ. Однако не все пенсионеры могут получить надбавку, так ее не получают люди, чья пенсия превышает 10 340,35 гривны.

Украинцы получат первую такую выплату на следующий месяц после достижения определенного возраста. Кроме этого, ее размер будет пропорциональным количеству дней после рождения человека.

Напомним, в марте 2025 года ожидается индексация пенсий примерно на 10%, однако точный размер будет определен в феврале. Повышения пенсионных выплат не стоит ждать людям, которые вышли на заслуженный отдых в последние несколько лет, ведь их начисления считаются актуальными. Минимальная доплата составит 100 гривен, а максимальная — 1,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд может забрать выплаты некоторых пенсионеров. Так причиной этого станет ряд обстоятельств.