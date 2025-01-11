Деякі українські пенсіонери отримають надбавку в майже 600 гривень: кого це стосується

Вікову надбавку до пенсії нараховують у місяць, що настає за місяцем після досягнення певного віку. Розмір першої виплати буде пропорційним кількості днів після народження українця.

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Українці мають право на надбавку до пенсії після досягнення певного віку. Так на виплати варто очікувати людям від 70 років. Про це йдеться у законі України "Про пенсійне забезпечення".

Пенсія в Україні: розмір вікової надбавки

Розмір вікової надбавки залежить від віку особи, зокрема:

300 гривень для пенсіонерів від 70 років;

456 гривень після досягнення 75 років;

570 гривень для пенсіонерів віком від 80 років.

Для того, аби отримати доплату, не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду України та подавати заяву. Адже надбавка призначається автоматично на основі інформації з ПФУ. Проте не всі пенсіонери можуть отримати надбавку, так її не отримують люди, чия пенсія перевищує 10 340,35 гривні.

Українці отримають першу таку виплату на наступний місяць після досягнення певного віку. Крім цього, її розмір буде пропорційним кількості днів після народження особи.

Нагадаємо, в березні 2025 року очікується індексація пенсій приблизно на 10%, проте точний розмір буде визначено в лютому. На підвищення пенсійних виплат не варто чекати людям, які вийшли на заслужений відпочинок в останні кілька років, адже їхні нарахування вважаються актуальними. Мінімальна доплата становитиме 100 гривень, а максимальна — 1,5 тисячі.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд може забрати виплати деяких пенсіонерів. Так причиною цього стане низка обставин.