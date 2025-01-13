ВПЛ получат субсидию на аренду жилья: когда и как можно будет подавать заявки (инфографика)
Обратиться за субсидией на аренду могут переселенцы, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине. Помощь будут назначать семьям, которые тратят на аренду более 20% доходов.
С 29 января в Украине заработает программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это часть "Зимней підтримки" и комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается. Об этом сообщает портал Правительство Online.
Право на получение субсидии имеют переселенцы, проживающие в Луганской, Донецкой, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Кто может получить субсидию
- те, у кого отсутствует собственное жилье в регионе, в который переехали, или имеется жилье площадью менее 13,65 кв. м на каждого члена семьи;
- семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;
- семьи, которые тратят более 20% своего дохода на аренду;
- те, кто не получает помощь на проживание как ВПЛ;
- семьи, которые не являются участниками программы "Приют";
- семьи с низким доходом — если средний доход на одного человека составляет менее двух прожиточных минимумов (5840 грн), такие семьи могут претендовать на большую субсидию.
Куда обращаться для оформления субсидии
- в Пенсионный фонд Украины;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;
- в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Заявление рассматривают до 10 рабочих дней.
Субсидию перечислят на текущий счет, открытый в банке.
Какие преимущества для арендодателей
Государство компенсирует для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода от аренды:
- владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор,
- ФЛП — ставку единого налога с размера социальной стоимости аренды.
Напомним, 7 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.
13 января правительство выделило дополнительные 5 млрд грн для обеспечения программы "Зимняя єПідтримка".