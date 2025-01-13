ВПЛ получат субсидию на аренду жилья: когда и как можно будет подавать заявки (инфографика)

Обратиться за субсидией на аренду могут переселенцы, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине. Помощь будут назначать семьям, которые тратят на аренду более 20% доходов.

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С 29 января в Украине заработает программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это часть "Зимней підтримки" и комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается. Об этом сообщает портал Правительство Online.

Право на получение субсидии имеют переселенцы, проживающие в Луганской, Донецкой, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Кто может получить субсидию

те, у кого отсутствует собственное жилье в регионе, в который переехали, или имеется жилье площадью менее 13,65 кв. м на каждого члена семьи;

семьи, чье жилье уничтожено или повреждено и стало непригодным для проживания;

семьи, которые тратят более 20% своего дохода на аренду;

те, кто не получает помощь на проживание как ВПЛ;

семьи, которые не являются участниками программы "Приют";

семьи с низким доходом — если средний доход на одного человека составляет менее двух прожиточных минимумов (5840 грн), такие семьи могут претендовать на большую субсидию.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ Фото: Министерство социальной политики

Куда обращаться для оформления субсидии

в Пенсионный фонд Украины;

через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;

в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Заявление рассматривают до 10 рабочих дней.

Субсидию перечислят на текущий счет, открытый в банке.

Какие преимущества для арендодателей

Государство компенсирует для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода от аренды:

владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор,

ФЛП — ставку единого налога с размера социальной стоимости аренды.

Напомним, 7 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

13 января правительство выделило дополнительные 5 млрд грн для обеспечения программы "Зимняя єПідтримка".