Некоторые украинцы могут бесплатно ездить на метро: кому доступны льготы
Бесплатно пользоваться метрополитеном могут уязвимые категории украинцев, ветераны, а также граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы.
Метрополитен — один из самых оперативных видов транспорта в крупном городе. Каждый день подземкой пользуются тысячи жителей Украины. Для большинства пассажиров проезд платный, однако существуют льготные категории граждан. Об этом говорится на сайте подземки.
Льготы на проезд — это важный социальный инструмент, обеспечивающий доступность транспорта для тех, кто в этом больше всего нуждается. Бесплатно пользоваться метро могут следующие категории граждан:
- участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина");
- участники Второй мировой войны и другие лица, которым законодательно предоставлено такое право;
- граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (нужны справка или "Карточка киевлянина");
- лица с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (с соответствующим документом).
К числу льготников также относятся граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы:
- ликвидаторы второй категории;
- дети, которые получили инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС;
- лица с инвалидностью из числа ликвидаторов и пострадавших.
Бесплатный проезд доступен также для ветеранов различных служб, в частности:
- ветеранов внутренних дел;
- ветеранов Национальной полиции;
- лиц, которые служили в вооруженных силах;
- работников государственной пожарной службы;
- бывших служащих гражданской защиты;
- работников налоговой милиции в отставке;
- бывших сотрудников Бюро экономической безопасности. Работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- работников Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Кроме того, на льготы имеют право военные с инвалидностью, полученной вследствие службы, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.
Напомним, в Правительственном портале рассказали, что граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Цена одного месяца составляет 1 760 гривен, это равно минимальному страховому взносу.
Ранее сообщалось, что большинство пенсионеров получают выплаты, размер которых меньше трех тысяч гривен. Тогда как для пенсий в более чем пять тысяч гривен нужно было иметь среднюю зарплату и стаж в 35 лет.