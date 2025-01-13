Некоторые украинцы могут бесплатно ездить на метро: кому доступны льготы

Бесплатно пользоваться метрополитеном могут уязвимые категории украинцев, ветераны, а также граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы.

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Метрополитен — один из самых оперативных видов транспорта в крупном городе. Каждый день подземкой пользуются тысячи жителей Украины. Для большинства пассажиров проезд платный, однако существуют льготные категории граждан. Об этом говорится на сайте подземки.

Льготы на проезд — это важный социальный инструмент, обеспечивающий доступность транспорта для тех, кто в этом больше всего нуждается. Бесплатно пользоваться метро могут следующие категории граждан:

участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина"); участники Второй мировой войны и другие лица, которым законодательно предоставлено такое право; граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (нужны справка или "Карточка киевлянина"); лица с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (с соответствующим документом).

К числу льготников также относятся граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы:

ликвидаторы второй категории; дети, которые получили инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС; лица с инвалидностью из числа ликвидаторов и пострадавших.

Бесплатный проезд доступен также для ветеранов различных служб, в частности:

ветеранов внутренних дел; ветеранов Национальной полиции; лиц, которые служили в вооруженных силах; работников государственной пожарной службы; бывших служащих гражданской защиты; работников налоговой милиции в отставке; бывших сотрудников Бюро экономической безопасности. Работников Государственной уголовно-исполнительной службы; работников Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Кроме того, на льготы имеют право военные с инвалидностью, полученной вследствие службы, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Напомним, в Правительственном портале рассказали, что граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. Цена одного месяца составляет 1 760 гривен, это равно минимальному страховому взносу.

Ранее сообщалось, что большинство пенсионеров получают выплаты, размер которых меньше трех тысяч гривен. Тогда как для пенсий в более чем пять тысяч гривен нужно было иметь среднюю зарплату и стаж в 35 лет.