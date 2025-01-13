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Економіка

Деякі українці можуть безкоштовно їздити на метро: кому доступні пільги

метро
Фото: З відкритих джерел | Деякі українці можуть безкоштовно їздити на метро

Безкоштовно користуватися метрополітеном можуть вразливі категорії українців, ветерани, а також громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

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Метрополітен — один із найоперативніших видів транспорту у великому місті. Щодня підземкою користуються тисячі жителів України. Для більшості пасажирів проїзд платний, проте існують пільгові категорії громадян. Про це йдеться на сайті підземки.

Пільги на проїзд — це важливий соціальний інструмент, що забезпечує доступність транспорту для тих, хто цього найбільше потребує. Безкоштовно користуватися метро можуть такі категорії громадян:

  1. учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина");
  2. учасники Другої світової війни та інші особи, яким законодавчо надано таке право;
  3. громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (потрібні довідка або "Картка киянина");
  4. особи з інвалідністю, пов'язаною з участю в бойових діях, та їхні супроводжуючі (з відповідним документом).

До числа пільговиків також належать громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:

  1. ліквідатори другої категорії;
  2. діти, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС;
  3. особи з інвалідністю з низки ліквідаторів і постраждалих.

Безкоштовний проїзд доступний також для ветеранів різних служб, зокрема:

  1. ветеранів внутрішніх справ;
  2. ветеранів Національної поліції;
  3. осіб, які служили у збройних силах;
  4. працівників державної пожежної служби;
  5. колишніх службовців цивільного захисту;
  6. працівників податкової міліції у відставці;
  7. колишніх співробітників Бюро економічної безпеки. Працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  8. працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Крім того, на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Нагадаємо, в Урядовому порталі розповіли, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Ціна одного місяця становить 1 760 гривень, це дорівнює мінімальному страховому внеску.

Раніше повідомлялося, що більшість пенсіонерів отримують виплати, розмір яких менший за три тисячі гривень. Тоді як для пенсій у понад п'ять тисяч гривень потрібно було мати середню зарплату і стаж у 35 років.