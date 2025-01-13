Деякі українці можуть безкоштовно їздити на метро: кому доступні пільги
Безкоштовно користуватися метрополітеном можуть вразливі категорії українців, ветерани, а також громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Метрополітен — один із найоперативніших видів транспорту у великому місті. Щодня підземкою користуються тисячі жителів України. Для більшості пасажирів проїзд платний, проте існують пільгові категорії громадян. Про це йдеться на сайті підземки.
Пільги на проїзд — це важливий соціальний інструмент, що забезпечує доступність транспорту для тих, хто цього найбільше потребує. Безкоштовно користуватися метро можуть такі категорії громадян:
- учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина");
- учасники Другої світової війни та інші особи, яким законодавчо надано таке право;
- громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (потрібні довідка або "Картка киянина");
- особи з інвалідністю, пов'язаною з участю в бойових діях, та їхні супроводжуючі (з відповідним документом).
До числа пільговиків також належать громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:
- ліквідатори другої категорії;
- діти, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС;
- особи з інвалідністю з низки ліквідаторів і постраждалих.
Безкоштовний проїзд доступний також для ветеранів різних служб, зокрема:
- ветеранів внутрішніх справ;
- ветеранів Національної поліції;
- осіб, які служили у збройних силах;
- працівників державної пожежної служби;
- колишніх службовців цивільного захисту;
- працівників податкової міліції у відставці;
- колишніх співробітників Бюро економічної безпеки. Працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Крім того, на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.
Нагадаємо, в Урядовому порталі розповіли, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Ціна одного місяця становить 1 760 гривень, це дорівнює мінімальному страховому внеску.
Раніше повідомлялося, що більшість пенсіонерів отримують виплати, розмір яких менший за три тисячі гривень. Тоді як для пенсій у понад п'ять тисяч гривень потрібно було мати середню зарплату і стаж у 35 років.