Деякі українці можуть безкоштовно їздити на метро: кому доступні пільги

Безкоштовно користуватися метрополітеном можуть вразливі категорії українців, ветерани, а також громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

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Метрополітен — один із найоперативніших видів транспорту у великому місті. Щодня підземкою користуються тисячі жителів України. Для більшості пасажирів проїзд платний, проте існують пільгові категорії громадян. Про це йдеться на сайті підземки.

Пільги на проїзд — це важливий соціальний інструмент, що забезпечує доступність транспорту для тих, хто цього найбільше потребує. Безкоштовно користуватися метро можуть такі категорії громадян:

учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина"); учасники Другої світової війни та інші особи, яким законодавчо надано таке право; громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (потрібні довідка або "Картка киянина"); особи з інвалідністю, пов'язаною з участю в бойових діях, та їхні супроводжуючі (з відповідним документом).

До числа пільговиків також належать громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:

ліквідатори другої категорії; діти, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС; особи з інвалідністю з низки ліквідаторів і постраждалих.

Безкоштовний проїзд доступний також для ветеранів різних служб, зокрема:

ветеранів внутрішніх справ; ветеранів Національної поліції; осіб, які служили у збройних силах; працівників державної пожежної служби; колишніх службовців цивільного захисту; працівників податкової міліції у відставці; колишніх співробітників Бюро економічної безпеки. Працівників Державної кримінально-виконавчої служби; працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Крім того, на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Нагадаємо, в Урядовому порталі розповіли, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Ціна одного місяця становить 1 760 гривень, це дорівнює мінімальному страховому внеску.

Раніше повідомлялося, що більшість пенсіонерів отримують виплати, розмір яких менший за три тисячі гривень. Тоді як для пенсій у понад п'ять тисяч гривень потрібно було мати середню зарплату і стаж у 35 років.