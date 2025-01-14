Украинцев могут лишить наследства в 2025 году: детали
Наследник может быть лишен права на имущество по решению суда.
Дети наследодателя являются первыми наследниками по закону. В случае, если наследство получают несколько детей, оно распределяется поровну. Однако в некоторых случаях доля одного из наследников может быть изменена, либо отдельного лица могут полностью лишить права на наследство. Об этом говорится в ст. 1224 Гражданского кодекса.
Если наследник не оказывал должной заботы наследодателю, который по возрасту или болезни нуждался в помощи, суд может лишить его права на наследство. Это правило распространяется как на родителей, так и на совершеннолетних детей. В процессе принятия решения суд учитывает следующие обстоятельства:
- уклонялся ли наследник от своих обязательств сознательно;
- выполнял ли наследник свои обязанности перед наследодателем;
- насколько нужной была помощь и были ли возможности ее оказать.
Если суд докажет ненадлежащее поведение наследника, он может признать его недостойным, что приводит к потере права на наследство.
В пояснении Восточного межрегионального управления Министерства юстиции отмечается, что наследника могут лишить права на имущество в следующих случаях:
- когда наследник мешал наследодателю составить или изменить завещание.
- если лицо намеренно лишило жизни наследодателя или других наследников.
- если родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до открытия наследства, не могут его получить. Это также касается лиц, которые уклонялись от содержания наследодателя.
- если брак наследодателя признан недействительным, то его супруг или супруга не имеют права на наследство. Исключением является ситуация, когда одна из сторон не знала о препятствиях к заключению брака.
Эти основания применяются ко всем наследникам, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также к лицам, которым был предоставлен завещательный отказ.
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