Украинцев могут лишить наследства в 2025 году: детали

Наследник может быть лишен права на имущество по решению суда.

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Дети наследодателя являются первыми наследниками по закону. В случае, если наследство получают несколько детей, оно распределяется поровну. Однако в некоторых случаях доля одного из наследников может быть изменена, либо отдельного лица могут полностью лишить права на наследство. Об этом говорится в ст. 1224 Гражданского кодекса.

Если наследник не оказывал должной заботы наследодателю, который по возрасту или болезни нуждался в помощи, суд может лишить его права на наследство. Это правило распространяется как на родителей, так и на совершеннолетних детей. В процессе принятия решения суд учитывает следующие обстоятельства:

уклонялся ли наследник от своих обязательств сознательно; выполнял ли наследник свои обязанности перед наследодателем; насколько нужной была помощь и были ли возможности ее оказать.

Если суд докажет ненадлежащее поведение наследника, он может признать его недостойным, что приводит к потере права на наследство.

В пояснении Восточного межрегионального управления Министерства юстиции отмечается, что наследника могут лишить права на имущество в следующих случаях:

когда наследник мешал наследодателю составить или изменить завещание. если лицо намеренно лишило жизни наследодателя или других наследников. если родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до открытия наследства, не могут его получить. Это также касается лиц, которые уклонялись от содержания наследодателя. если брак наследодателя признан недействительным, то его супруг или супруга не имеют права на наследство. Исключением является ситуация, когда одна из сторон не знала о препятствиях к заключению брака.

Эти основания применяются ко всем наследникам, включая тех, кто имеет право на обязательную долю, а также к лицам, которым был предоставлен завещательный отказ.

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