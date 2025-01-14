Українців можуть позбавити спадщини у 2025 році: деталі

Спадкоємець може бути позбавлений права на майно за рішенням суду.

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Діти спадкодавця є першими спадкоємцями за законом. У разі, якщо спадщину отримують кілька дітей, вона розподіляється порівну. Однак у деяких випадках частка одного зі спадкоємців може бути змінена, або окрему особу можуть повністю позбавити права на спадщину. Про це йдеться у ст. 1224 Цивільного кодексу.

Якщо спадкоємець не надавав належного піклування спадкодавцю, який за віком або хворобою потребував допомоги, суд може позбавити його права на спадщину. Це правило поширюється як на батьків, так і на повнолітніх дітей. У процесі ухвалення рішення суд враховує такі обставини:

чи ухилявся спадкоємець від своїх зобов'язань свідомо; чи виконував спадкоємець свої обов'язки перед спадкодавцем; наскільки потрібною була допомога і чи були можливості її надати.

Якщо суд доведе неналежну поведінку спадкоємця, він може визнати його негідним, що призводить до втрати права на спадщину.

У поясненні Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зазначається, що спадкоємця можуть позбавити права на майно в таких випадках:

коли спадкоємець заважав спадкодавцеві скласти або змінити заповіт. якщо особа навмисно позбавила життя спадкодавця або інших спадкоємців. якщо батьки, які були позбавлені батьківських прав і не відновили їх до відкриття спадщини, не можуть її отримати. Це також стосується осіб, які ухилялися від утримання спадкодавця. якщо шлюб спадкодавця визнано недійсним, то його чоловік або дружина не мають права на спадщину. Винятком є ситуація, коли одна зі сторін не знала про перешкоди до укладення шлюбу.

Ці підстави застосовуються до всіх спадкоємців, включно з тими, хто має право на обов'язкову частку, а також до осіб, яким було надано заповідальний відказ.

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