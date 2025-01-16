Стоимость распределения газа для населения подниматься не будет по крайней мере до конца отопительного сезона 2025 года. Впрочем возникает вопрос: при каких условиях потребителю можно не платить за распределение газа вообще.

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Ежемесячные платежи за газ состоят из отдельных пунктов: счета за услуги по распределению топлива и его потребления. Но, можно ли не платить за доставку газа? В материале "За доставку газа надо платить. Какой будет сумма в платежках 2025 года и вырастет ли тариф" Фокус подробно выяснил этот вопрос. Что именно посоветовала адвокат тем потребителям, которые временно не отапливают дома и не нуждаются в услугах облгаза, читайте дальше.

Так, юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова отметила, что законодательством предусмотрена оплата потребителями услуг по доставке газа независимо от объемов фактического потребления. Поэтому газовики обращаются в суды, если жители задолжали за доставку топлива.

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"Имеется недовольство населения таким развитием событий, как таковое, так и относительно сумм счетов, выставленных на оплату. Должна отметить, что требования по оплате услуг поставки газа даже при отсутствии потребления газа вполне правомерны", — добавила она.

Нужно ли платить за транспортировку газа, если им не пользуешься

А если речь идет о тех жильцах, которые не пользуются топливом, поскольку временно не проживают в доме, который подключен к газовой сети, то им во избежание лишних переплат нужно расторгнуть договоры на поставку и доставку газа в домовладение.

Однако стоит учесть, что после возвращения таких жителей ждет ряд необходимых действий по восстановлению газоснабжения.

Поэтому фактически единственная законная возможность не платить за доставку газа — отказаться от газоснабжения.

Единственная законная возможность не платить за доставку газа - отказаться от газоснабжения

Как отказаться от поставок газа — официальный алгоритм

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объяснила, как отказаться от поставок газа, если в этой услуге нет необходимости.

Прежде всего следует обратиться к оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому жители платят за доставку (распределение) газа, с заявлением о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа.

Затем оператор ГРС предоставляет жителям скорректированные данные ГК "Нафтогаз Украины", а на основании этих данных пересчитывается сумма к оплате, а также аннулируются необоснованные начисления.

По словам адвоката, есть также вариант с подачей заявления о временном прекращении газоснабжения.

С 1 января 2025 года в Украине пересчитывают оплату за доставку газа

"Однако это не гарантия положительного рассмотрения вопроса исполнителем работ. Судебные процессы по обжалованию начислений "задним числом", то есть уже после проведения таких начислений, однозначно не является выходом из этой ситуации за исключением очень малого круга случаев", — говорит Воронкова.

По закону граждане обязаны оплачивать потребленные услуги. Но возникает вопрос в другом: признает ли потребитель те потребленные им услуги. Никто не запрещает добиться справедливости через суд Только по его решению можно получить право не платить за газ при наличии договора.

С 1 января расчет платежей за доставку газа был обновлен на основе объемов потребления за 2024 год Фото: Getty Images

"Через суд можно будет доказать, что услуга по доставке газа предоставляется не в соответствии с действующим законодательством. И такая судебная практика уже есть. На сегодня есть несколько решений суда на Полтавщине и Волыни, которые признали платежи соответствующих "облгазов" недействительными из-за того, что информация, которую они предоставляют, не соответствует действительности", — пояснил Фокусу эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

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Украинцы массово платят за газ, которым не пользовались: в чем причина

Напомним, что с 1 января расчет платежей за доставку газа был обновлен на основе объемов потребления за 2024 год. В случае отсутствия использования газа ежемесячный платеж рассчитывается в зависимости от типа подключения:

39 кубов в год — если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов в год — для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год — в случае использования для отопления.

А вот несвоевременная оплата доставки газа может привести к судебным разбирательствам.

Ранее Фокус писал, что украинцы, чьи дома подключены к газоснабжению, обязаны оплачивать его доставку, даже если газ не используется.