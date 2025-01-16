Вартість розподілу газу для населення підніматися не буде принаймні до кінця опалювального сезону 2025 року. Втім виникає питання: за яких умов споживачу можна не платити за розподіл газу взагалі.

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Щомісячні платежі за газ складаються з окремих пунктів: рахунку за послуги з розподілу палива та його споживання. Але, чи можна не платити за доставку газу? У матеріалі "За доставку газу треба платити. Якою буде сума в платіжках 2025 року і чи зросте тариф" Фокус детально з'ясував це питання. Що саме порадила адвокатка тим споживачам, які тимчасово не опалюють домівки і не потребують послуг облгазу, читайте далі.

Так, юристка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова зазначила, що законодавством передбачено оплату споживачами послуг із доставки газу незалежно від обсягів фактичного споживання. Тому газовики звертаються до судів, якщо мешканці заборгували за доставку палива.

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"Наявне незадоволення населення таким розвитком подій, як таке, так і щодо сум рахунків, які виставлені на оплату. Маю зазначити, що вимоги щодо оплати послуг постачання газу навіть за відсутності споживання газу цілком правомірні", — додала вона.

Чи потрібно платити за транспортування газу, якщо ним не користуєшся

А якщо йдеться про тих мешканців, які не користуються паливом, оскільки тимчасово не проживають в оселі, яка підключена до газової мережі, то їм для уникнення зайвих переплат потрібно розірвати договори на постачання і доставку газу до домоволодіння.

Проте варто врахувати, що після повернення на таких мешканців чекає низка необхідних дій щодо відновлення газопостачання.

Тож фактично єдина законна можливість не платити за доставку газу — відмовитись від газопостачання.

Єдина законна можливість не платити за доставку газу — відмовитись від газопостачання

Як відмовитися від постачання газу — офіційний алгоритм

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пояснила, як відмовитися від постачання газу, якщо в цій послузі немає потреби.

Передусім слід звернутися до оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому мешканці сплачують за доставку (розподіл) газу, із заявою про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу.

Потім оператор ГРМ надає мешканцям скориговані дані ГК "Нафтогаз України", а на підставі цих даних перераховується сума до оплати, а також анулюються необґрунтовані нарахування.

За словами адвокатки, є також варіант із подання заяви про тимчасове припинення газопостачання.

З 1 січня 2025 року в Україні перераховують оплату за доставку газу

"Проте це не гарантія позитивного розгляду питання виконавцем робіт. Судові процеси щодо оскарження нарахувань "заднім числом", тобто вже після проведення таких нарахувань, однозначно не є виходом з цієї ситуації за виключенням дуже малого кола випадків", — каже Воронкова.

За законом громадяни зобов'язані сплачувати спожиті послуги. Але постає питання в іншом: чи визнає споживач ті сподиті ним послуги. Ніхто не забороняє домогтися справедливості через суд Лише згіно із його рішенням можна отримати право не платити за газ за наявності договору.

З 1 січня розрахунок платежів за доставку газу було оновлено на основі обсягів споживання за 2024 рік Фото: Getty Images

"Через суд можна буде довести, що послуга із доставки газу надається не відповідно до чинного законодавства. І така судова практика вже є. Станом на сьогодні є декілька рішень суду на Полтавщині і Волині, які визнали платежі відповідних "облгазів" недійсними через те, що інформація, яку вони надають, не відповідає дійсності", — пояснив Фокусу експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко.

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Нагадаємо, що з 1 січня розрахунок платежів за доставлення газу було оновлено на основі обсягів споживання за 2024 рік. У разі відсутності використання газу щомісячний платіж розраховується залежно від типу підключення:

39 кубів на рік — якщо газ використовується тільки для приготування їжі;

126 кубів на рік — для підігріву води та приготування їжі;

314 кубів на рік — у разі використання для опалення.

А ось несвоєчасна оплата доставлення газу може призвести до судових розглядів.

Раніше Фокус писав, що українці, чиї будинки під'єднані до газопостачання, зобов'язані оплачувати його доставлення, навіть якщо газ не використовується.