Условия получения "тысячи Зеленского" изменили: что важно знать

Украинцы старше 60 лет смогут получать помощь не только на банковскую карту, но и через почтовые отделения.

Related video

Правительство Украины обновило механизм получения денежных выплат в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцы старше 60 лет теперь могут получать помощь не только на банковские карты, но и через отделения почты. Помимо этого, изменения затронут:

людей с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь через банки;

недееспособных лиц, которые смогут получить выплаты по заявке опекуна.

Потратить деньги можно будет сразу в почтовом отделении.

Шмыгаль также отметил, что 13 января правительство направило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на реализацию программы.

Напомним, что ранее украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимняя еПоддержка", так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Впрочем, у некоторых граждан возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции.

Также сообщалось, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы.