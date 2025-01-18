Умови отримання "тисячі Зеленського" змінили: що важливо знати

Українці, старші за 60 років, зможуть отримувати допомогу не тільки на банківську карту, а й через поштові відділення.

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Уряд України оновив механізм отримання грошових виплат у межах програми "Зимова єПідтримка". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Українці, старші за 60 років, тепер можуть отримувати допомогу не тільки на банківські картки, а й через відділення пошти. Крім цього, зміни торкнуться:

людей з інвалідністю I і II груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки;

недієздатних осіб, які зможуть отримати виплати за заявкою опікуна.

Витратити гроші можна буде відразу в поштовому відділенні.

Шмигаль також зазначив, що 13 січня уряд спрямував додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на реалізацію програми.

Нагадаємо, що раніше українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова еПідтримка", так звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Утім, у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції.

Також повідомлялося, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми.