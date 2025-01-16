Украинцам дают еще одну субсидию: кто может получить выплаты
Получить дополнительную субсидию могут люди из уязвимых категорий.
В Украине некоторые граждане имеют право на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг за превышение нормативной площади жилья. Однако такая помощь доступна только отдельным категориям населения. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".
По информации Пенсионного фонда Украины, на такую поддержку могут рассчитывать:
- пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;
- лица, получающие государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;
- получатели социальной помощи по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
- граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
- несовершеннолетние украинцы.
Как правило, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг не предоставляется, если общая площадь жилья превышает:
- свыше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;
- свыше 230 кв. м для частных домов.
По информации ПФУ, это:
- алименты (как уплаченные, так и полученные);
- социальные дотации — денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и т.п;
- работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы являются временными и не учитываются во время проведения выборов;
- выплаты или финансовая помощь, полученные от общественных или благотворительных фондов;
- одноразовая помощь — компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предоставляют местные власти или выделяют предприятия;
- компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации;
- натуральная помощь;
- помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила через полгода после того, как продала предыдущее.
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