Украинцам дают еще одну субсидию: кто может получить выплаты

Получить дополнительную субсидию могут люди из уязвимых категорий.

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В Украине некоторые граждане имеют право на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг за превышение нормативной площади жилья. Однако такая помощь доступна только отдельным категориям населения. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

По информации Пенсионного фонда Украины, на такую поддержку могут рассчитывать:

пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;

лица, получающие государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;

получатели социальной помощи по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;

несовершеннолетние украинцы.

Как правило, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг не предоставляется, если общая площадь жилья превышает:

свыше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;

свыше 230 кв. м для частных домов.

По информации ПФУ, это:

алименты (как уплаченные, так и полученные);

социальные дотации — денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и т.п;

работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы являются временными и не учитываются во время проведения выборов;

выплаты или финансовая помощь, полученные от общественных или благотворительных фондов;

одноразовая помощь — компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предоставляют местные власти или выделяют предприятия;

компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации;

натуральная помощь;

помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила через полгода после того, как продала предыдущее.

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