Українцям дають ще одну субсидію: хто може отримати виплати

Отримати додаткову субсидію можуть люди з уразливих категорій.

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В Україні деякі громадяни мають право на отримання субсидії для оплати комунальних послуг за перевищення нормативної площі житла. Однак така допомога доступна лише окремим категоріям населення. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

За інформацією Пенсійного фонду України, на таку підтримку можуть розраховувати:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;

особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;

одержувачі соціальної допомоги по інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

неповнолітні українці.

Як правило, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не надається, якщо загальна площа житла перевищує:

понад 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку;

понад 230 кв. м для приватних будинків.

За інформацією ПФУ, це:

аліменти (як сплачені, так і отримані);

соціальні дотації — грошові нарахування, якщо сім'я вирощує велику рогату худобу тощо;

робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;

виплати або фінансова допомога, отримані від громадських або благодійних фондів;

одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;

компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації;

натуральна допомога;

допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру або будинок сім'я купила за півроку після того, як продала попереднє.

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