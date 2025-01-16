Українцям дають ще одну субсидію: хто може отримати виплати
Отримати додаткову субсидію можуть люди з уразливих категорій.
В Україні деякі громадяни мають право на отримання субсидії для оплати комунальних послуг за перевищення нормативної площі житла. Однак така допомога доступна лише окремим категоріям населення. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".
За інформацією Пенсійного фонду України, на таку підтримку можуть розраховувати:
- пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;
- особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;
- одержувачі соціальної допомоги по інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;
- громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;
- неповнолітні українці.
Як правило, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не надається, якщо загальна площа житла перевищує:
- понад 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку;
- понад 230 кв. м для приватних будинків.
За інформацією ПФУ, це:
- аліменти (як сплачені, так і отримані);
- соціальні дотації — грошові нарахування, якщо сім'я вирощує велику рогату худобу тощо;
- робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;
- виплати або фінансова допомога, отримані від громадських або благодійних фондів;
- одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;
- компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації;
- натуральна допомога;
- допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру або будинок сім'я купила за півроку після того, як продала попереднє.
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