Компенсация за размещение ВПЛ у себя дома: сколько выплачивают и кто может получить

Владельцы жилья, которые временно разместили у себя переселенцев, могут ежемесячно получать компенсацию расходов от государства. Для этого нужно соблюсти ряд условий.

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С января 2025 года компенсацию за приют внутренне перемещенных лиц выплачивает Пенсионный фонд Украины. Размер выплаты за размещение ВПЛ в собственном доме составляет 450 грн ежемесячно за каждого человека, сообщает пресс-служба ПФУ.

Кабинет министров Украины 31 декабря 2024 года принял постановление № 1544 "Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещенным лицам", которым изменил порядок выплаты компенсации. С января 2025 года вместо Министерства развития общин и территорий Украины выплаты компенсаций за временное бесплатное размещение переселенцев по переданным ведомством спискам проводит Пенсионный фонд.

"Начиная с 1 марта 2025 года рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении компенсации расходов обеспечат органы Пенсионного фонда Украины", — сообщает пресс-служба.

Владельцам жилья, которые были внесены в списки на получение компенсации расходов ранее, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно — выплаты продолжатся автоматически.

Условия получения компенсации за размещение ВПЛ

Отмечается, что на выплату могут претендовать владельцы жилья, граждане Украины, которые безвозмездно временно предоставляют приют внутренне перемещенным лицам, если они не связаны родственными отношениями.

Компенсацию расходов выплачивают за временное размещение ВПЛ, которые:

переместились с территорий, на которых ведутся/велись боевые действия, или с оккупированных территорий и не имеют собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. метра на каждого человека на другой территории Украины;

потеряли жилье в результате боевых действий (если оно было уничтожено или повреждено до степени, непригодной для проживания).

Не могут получить компенсацию люди, которые имеют субсидию на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Выплаты могут прекратить, если будет обнаружено, что внутренне перемещенное лицо:

имеет родственные связи с владельцем жилья;

было за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации;

не проживало более месяца по адресу, по которому предоставляется компенсация;

указало в заявлении или сообщении ложную информацию.

Напомним, 18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об изменениях условий получения "тысячи Зеленского" для украинцев старше 60 лет.

16 января СМИ писали, что некоторым категориям граждан Украины дают еще одну субсидию для оплаты коммунальных услуг.