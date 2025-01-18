Компенсація за розміщення ВПО у себе вдома: скільки виплачують і хто може отримати

Власники житла, які тимчасово розмістили в себе переселенців, можуть щомісяця отримувати компенсацію витрат від держави. Для цього потрібно дотриматися низки умов.

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З січня 2025 року компенсацію за прихисток внутрішньо переміщених осіб виплачує Пенсійний фонд України. Розмір виплати за розміщення ВПО у власному домі складає 450 грн щомісяці за кожну особу, повідомляє пресслужба ПФУ.

Кабінет міністрів України 31 грудня 2024 року ухвалив постанову № 1544 "Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам", якою змінив порядок виплати компенсації. З січня 2025 року замість Міністерства розвитку громад та територій України виплати компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення переселенців за переданими відомством списками проводить Пенсійний фонд.

"Починаючи з 1 березня 2025 року розгляд заяв та прийняття рішень про призначення компенсації витрат забезпечать органи Пенсійного фонду України", — повідомляє пресслужба.

Власникам житла, які були внесені до списків на отримання компенсації витрат раніше, додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплати продовжаться автоматично.

Умови отримання компенсації за розміщення ВПО

Зазначається, що на виплату можуть претендувати власники житла, громадяни України, які безоплатно тимчасово надають прихисток внутрішньо переміщеним особам, якщо вони не пов'язані родинними відносинами.

Компенсацію витрат виплачують за тимчасове розміщення ВПО, які:

перемістилися з територій, на яких ведуться/велися бойові дії, або з окупованих територій і не мають власного житла загальною площею більше ніж 13,65 кв. метра на кожну людину на іншій території України;

втратили житло внаслідок бойових дій (якщо воно було знищене чи пошкоджене до ступеня, непридатного для проживання).

Не можуть отримати компенсацію люди, які мають субсидію на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Виплати можуть припинити, якщо буде виявлено, що внутрішньо переміщена особа:

має родинні зв’язки з власником житла;

була за кордоном понад 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації;

не проживала понад місяць за адресою, за якою надається компенсація;

вказала у заяві чи повідомленні неправдиву інформацію.

Нагадаємо, 18 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зміни умов отримання "тисячі Зеленського" для українців, старших за 60 років.

16 січня ЗМІ писали, що деяким категоріям громадян України дають іще одну субсидію для оплати комунальних послуг.