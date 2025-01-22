Фокус спросил у экспертов, могут ли мобилизовать человека, который оформил инвалидность еще до полномасштабной войны.

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На основании ст. 23 закона Украины о мобилизации, лица с инвалидностью имеют право на отсрочку. Военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Об этом юристы подробно рассказали Фокусу в материале"Инвалидность военнообязанных: все о ВВК и повторном осмотре в 2025 году". По словам юристов, в новом постановлении КМУ от № 1338 15.11.2024 года "Некоторые вопросы внедрения оценки повседневного функционирования лица", вступившем в силу с 01.01.2025 года, также указано, что инвалидность, которая была выдана пожизненно, не требует повторного рассмотрения, поэтому и осмотр комиссией не нужен. Но что делать, если в ТЦК требуют повторный осмотр?

Что будет со справками МСЭК

Решения и справки, выданные МСЭК до 31.12.2024 года, остаются в силе и служат основанием для продолжения предоставления льгот, услуг, пенсий, компенсаций, надбавок, отсрочек и других правовых гарантий, говорит адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская.

Решения и справки, выданные МСЭК до 31.12.2024 года, остаются в силе Фото: УНИАН

"Если в справке МСЭК указано, что необходимо пройти повторный осмотр в 2025 году для подтверждения инвалидности, нужно обратиться к лечащему врачу, который оформит электронное направление в экспертную комиссию для проведения оценки повседневного функционирования. Если по уважительным причинам лицо не смогло пройти повторный осмотр в течение 2022-2024 годов, нужно будет пройти повторное оценивание", — объясняет адвокат.

Кто должен пройти повторный осмотр

Мужчины в возрасте 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности должны пройти оценивание до 01.11.2025 года. А остальные пациенты (за исключением случаев, указанных ниже) — до 01.04.2026 года.

ТЦК требуют повторное ВВК человека с инвалидностью — что делать Фото: Открытые источники

Исключения, когда повторное оценивание не проводится

Люди, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях не должны проходить оценку повторно. Это касается и пациентов с тяжелыми нарушениями функций организма (отсутствие конечностей или органов, потеря слуха или зрения, онкологические или психические заболевания). Для действующих военнослужащих ВСУ и других военных формирований статус инвалидности остается в силе на период службы и в течение 60 дней после увольнения со службы.

"Если инвалидность была оформлена, например, в 2019 году, то на основании действующего законодательства, повторное прохождение ВВК не является обязательным, если состояние здоровья не изменилось. Инвалидность, оформленная ранее, остается действующей и является основанием для получения отсрочки от призыва, как это предусмотрено ст. 23 закона Украины о мобилизации. Согласно этой статье, лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья (в частности из-за решения ВВК) не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", — подчеркивает Алла Цимановская.

Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью в 2025 году — эксперт ответил Фото: Из открытых источников

Если в ТЦК требуют повторный осмотр

В случае, если ТЦК продолжает требовать повторного осмотра, лицо имеет право обжаловать это решение или обратиться за юридической помощью для защиты своих прав.

Однако адвокаты отмечают, что уже есть случаи, когда лицу, которое уже давно оформило инвалидность, угрожают сотрудники ТЦК о получении отсрочки только через ВВК.

"Требование пройти ВВК для оформления отсрочки или для приема документов на оформление отсрочки — является противоправным, ведь законодателем в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был закреплен исчерпывающий перечень оснований для оформления отсрочки, где пунктом 2 части 1 отмечается, что лицо с инвалидностью имеет право на оформление отсрочки", — комментирует адвокат юридической компании "Де-Юре" Дмитрий Стриченко.

Если военнообязанному отказывают в оформлении отсрочки до фактического прохождения ВВК, то такие действия ТЦК можно и нужно признавать противоправными в судебном порядке

Заметим, что оформление отсрочки и определение степени годности на основании заключения ВВК — разные вещи. Если военнообязанному отказывают в оформлении отсрочки до фактического прохождения ВВК, то такие действия ТЦК можно и нужно признавать противоправными в судебном порядке.

Для этого стоит собрать необходимые документы, подтверждающие право на оформление отсрочки, нотариально их заверить, заполнить заявление на оформление отсрочки и направить через Укрпочту письмом с описью вложения в ТЦК.

Важно

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В случае получения письменного отказа или наоборот, в случае если ТЦК не дает никакого ответа, то такие действия можно обжаловать в суде.

"Относительно признания лица непригодным к военной, то в этом случае все происходит исключительно на основании заключения ВВК и в таком случае ответ ТЦК о необходимости прохождения ВВК с целью признания лица непригодным и исключения из воинского учета является надлежащим и законным", — говорит Димитрий Стриченко.

Напомним, Фокус уже писал, что из-за ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) оцениванием инвалидности в Украине с 1 января вместо МСЭК занимаются экспертные команды врачей.