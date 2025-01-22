Фокус запитав у експертів, чи можуть мобілізувати людину, яка оформила інвалідність ще до повномасштабної війни.

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На підставі ст. 23 закону України про мобілізацію, особи з інвалідністю мають право на відстрочку. Військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це юристи докладно розповіли Фокусу у матеріалі "Інвалідність військовозобов'язаних: все про ВЛК та повторний огляд у 2025 році". За словами юристів, в новій постанові КМУ від № 1338 15.11.2024 року "Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи", що набрала чинності з 01.01.2025 року, також зазначено, що інвалідність, яку було видано довічно, не потребує повторного розгляду, тож і огляд комісією не потрібен. Але що робити, якщо в ТЦК вимагають повторний огляд?

Що буде з довідками МСЕК

Рішення та довідки, видані МСЕК до 31.12.2024 року, залишаються чинними і слугують підставою для продовження надання пільг, послуг, пенсій, компенсацій, надбавок, відстрочок та інших правових гарантій, каже адвокатка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська.

Рішення та довідки, видані МСЕК до 31.12.2024 року, залишаються чинними Фото: УНІАН

"Якщо в довідці МСЕК вказано, що необхідно пройти повторний огляд у 2025 році для підтвердження інвалідності, потрібно звернутися до лікуючого лікаря, який оформить електронне направлення до експертної комісії для проведення оцінки повсякденного функціонування. Якщо з поважних причин особа не змогла пройти повторний огляд протягом 2022-2024 років, потрібно буде пройти повторне оцінювання", — пояснює адвокатка.

Хто має пройти повторний огляд

Чоловіки віком 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності мають пройти оцінювання до 01.11.2025 року. А інші пацієнти (за винятком випадків, зазначених нижче) — до 01.04.2026 року.

ТЦК вимагають повторне ВЛК людини з інвалідністю - що робити Фото: Відкриті джерела

Винятки, коли повторне оцінювання не проводиться

Люди, що перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях не мають проходити оцінювання повторно. Це стосується і пацієнтів з важкими порушеннями функцій організму (відсутність кінцівок чи органів, втрата слуху чи зору, онкологічні або психічні захворювання). Для чинних військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань статус інвалідності залишається чинним на період служби та протягом 60 днів після звільнення зі служби.

"Якщо інвалідність була оформлена, наприклад, в 2019 році, то на підставі чинного законодавства, повторне проходження ВЛК не є обов’язковим, якщо стан здоров’я не змінився. Інвалідність, оформлена раніше, залишається чинною і є підставою для отримання відстрочки від призову, як це передбачено ст. 23 закону України про мобілізацію. Згідно з цією статтею, особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я (зокрема через рішення ВЛК) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — наголошує Алла Цимановська.

Чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю в 2025 році - експерт відповів Фото: З відкритих джерел

Якщо в ТЦК вимагають повторний огляд

У разі, якщо ТЦК продовжує вимагати повторного огляду, особа має право оскаржити це рішення або звернутися за юридичною допомогою для захисту своїх прав.

Проте адвокати зауважують, що вже є випадки, коли особі, яка вже давно оформила інвалідність, погрожують співробітники ТЦК щодо отримання відстрочки лише через ВЛК.

"Вимога пройти ВЛК для оформлення відстрочки чи для прийому документів на оформлення відстрочки — є протиправною, адже законодавцем у статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" було закріплено вичерпний перелік підстав для оформлення відстрочки, де пунктом 2 частини 1 зазначається, що особа з інвалідністю має право на оформлення відстрочки", — коментує адвокат юридичної компанії "Де-Юре" Димитрій Стріченко.

Якщо військовозобов’язаному відмовляють в оформленні відстрочки до фактичного проходження ВЛК, то такі дії ТЦК можна та потрібно визнавати протиправними у судовому порядку

Зауважимо, що оформлення відстрочки та визначення ступеня придатності на підставі висновку ВЛК — різні речі. Якщо військовозобов’язаному відмовляють в оформленні відстрочки до фактичного проходження ВЛК, то такі дії ТЦК можна та потрібно визнавати протиправними у судовому порядку.

Для цього варто зібрати необхідні документи, що підтверджують право на оформлення відстрочки, нотаріально їх засвідчити, заповнити заяву на оформлення відстрочки і направити через Укрпошту листом з описом вкладення до ТЦК.

Важливо

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В разі отримання письмової відмови чи навпаки, в разі коли ТЦК не дає жодної відповіді, то такі дії можна оскаржувати в суді.

"Щодо визнання особи непридатною до військової, то у цьому випадку все відбувається виключно на підставі висновку ВЛК і в такому разі відповідь ТЦК про необхідність проходження ВЛК з метою визнання особи непридатною та виключення з військового обліку є належною та законною", — каже Димитрій Стріченко.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що через з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) оцінюванням інвалідності в Україні з 1 січня замість МСЕК займаються експертні команди лікарів.