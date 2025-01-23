Право на наследство мужа: могут ли претендовать на имущество гражданская или бывшая жена

Юрист Светлана Круторогова отмечает, что вместе с имуществом по наследству могут переходить и долги. Кредиторы могут требовать их погашения, если докажут, что деньги использовали в интересах семьи.

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По правилам наследования в Украине на имущество умершего могут претендовать прежде всего родственники первой очереди: дети, жена и родители. При разных обстоятельствах и в зависимости от того, оставил ли умерший завещание, могут возникать спорные вопросы по разделу имущества. На какое наследство имеют право дети, жена или бывшая жена, объяснила адвокат юридической компании Winner Светлана Круторогова в комментарии УНИАН.

По словам юристки, если муж унаследовал, например, квартиру от родителей, она становится его частной собственностью и жена на нее права не имеет. Однако если умирает муж, жена может унаследовать его имущество в порядке первой очереди наследования. Если пара проживала вместе в неофициальном браке, гражданская жена имеет право претендовать на наследство в пределах четвертой очереди наследования, однако для этого нужно доказать в суде пребывание в родственных отношениях в течение 5 лет и более.

Бывшая жена, по словам Крутороговой, после развода теряет права на наследование.

Наследование в Украине: что получает жена после смерти мужа

Если у умершего супруга нет детей и родителей, все его имущество может автоматически унаследовать жена. Однако если супруги не жили вместе, нужно подать заявление на вступление в наследство в течение шести месяцев, иначе вопрос станет спорным.

Вместе с имуществом жене могут перейти и долги. Кредиторы могут обратиться к наследнице с требованием вернуть долг в течение шести месяцев. Если она не подавала заявление на вступление в наследство — дело откроют автоматически на основании заявления кредиторов о погашении задолженности, если они докажут, что средства были использованы в интересах семьи.

Круторогова отмечает, что наследник отвечает перед кредиторами только в пределах общей стоимости унаследованного имущества. То есть, если наследство оценили в 2 миллиона гривен, а долг составляет 4 миллиона — жена по закону должна вернуть только половину.

Если женщина не желает выплачивать задолженность, она имеет право отказаться от вступления в наследство.

Кто получит наследство, если нет завещания

Завещание, в котором человек указывает, кому передаст имущество, имеет высшую силу. Без него наследство в равных частях распределяется между наследниками первой очереди: детьми, родителями и мужем или женой. Когда таких родственников нет, на наследство могут претендовать наследники следующих очередей:

второй: бабушки, дедушки, братья, сестры;

третьей: родные тети и дяди;

четвертой: гражданские жена или муж.

Если наследники не были зарегистрированы по одному адресу с умершим, они должны подать заявление на получение наследства.

Как делится наследство между женой и детьми

Жена и дети, признанные умершим мужем, входят в первую очередь наследования в Украине. При этом дети от предыдущих браков имеют такие же права на имущество. Если завещания нет, жена и дети получат равные части наследства.

Напомним, 14 января Фокус писал, кого в Украине могут лишить наследства в этом году. В определенных случаях суд может уменьшить долю одного из наследников или вообще лишить права на наследство.

23 января депутат Михаил Цимбалюк заявил, что в этом году Кабинет министров Украины может "разморозить" пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум.