Право на спадщину чоловіка: чи можуть претендувати на майно цивільна або колишня дружина

Юристка Світлана Круторогова зазначає, що разом із майном у спадок можуть переходити й борги. Кредитори можуть вимагати їх погашення, якщо доведуть, що гроші використали в інтересах родини.

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За правилами спадкування в Україні на майно померлого можуть претендувати насамперед родичі першої черги: діти, дружина та батьки. За різних обставин і залежно від того, чи залишив померлий заповіт, можуть виникати спірні питання щодо поділу майна. На який спадок мають право діти, дружина або колишня дружина, пояснила адвокатка юридичної компанії Winner Світлана Круторогова в коментарі УНІАН.

За словами юристки, якщо чоловік успадкував, наприклад, квартиру від батьків, вона стає його приватною власністю та дружина на неї права не має. Проте якщо помирає чоловік, дружина може успадкувати його майно у порядку першої черги спадкування. Якщо пара проживала разом у неофіційному шлюбі, цивільна дружина має право претендувати на спадок у межах четвертої черги спадкування, однак для цього потрібно довести в суді перебування в родинних стосунках протягом 5 років і більше.

Колишня дружина, за словами Круторогової, після розлучення втрачає права на спадкування.

Спадкування в Україні: що отримує дружина після смерті чоловіка

Якщо в померлого чоловіка немає дітей і батьків, усе його майно може автоматично успадкувати дружина. Проте якщо подружжя не жило разом, потрібно подати заяву на вступ у спадщину протягом шести місяців, інакше питання стане спірним.

Разом із майном дружині можуть перейти й борги. Кредитори можуть звернутися до спадкоємиці з вимогою повернути борг протягом шести місяців. Якщо вона не подавала заяву на вступ у спадщину — справу відкриють автоматично на підставі заяви кредиторів про погашення заборгованості, якщо вони доведуть, що кошти були використані в інтересах родини.

Круторогова зазначає, що спадкоємець відповідає перед кредиторами лише в межах загальної вартості успадкованого майна. Тобто, якщо спадок оцінили у 2 мільйони гривень, а борг становить 4 мільйони — дружина за законом має повернути тільки половину.

Якщо жінка не бажає виплачувати заборгованість, вона має право відмовитися від вступу у спадщину.

Хто отримає спадок, якщо немає заповіту

Заповіт, у якому людина вказує, кому передасть майно, має вищу силу. Без нього спадщина в рівних частинах розподіляється між спадкоємцями першої черги: дітьми, батьками та чоловіком чи дружиною.Коли таких родичів немає, на спадщину можуть претендувати спадкоємці наступних черг:

другої: бабусі, дідусі, брати, сестри;

третьої: рідні тітки та дядьки;

четвертої: цивільні дружина чи чоловік.

Якщо спадкоємці не були зареєстровані за однією адресою з померлим, вони мають подати заяву на отримання спадщини.

Як ділиться спадок між дружиною та дітьми

Дружина та діти, визнані померлим чоловіком, входять до першої черги спадкування в Україні. При цьому діти від попередніх шлюбів мають такі самі права на майно. Якщо заповіту немає, дружина та діти отримають рівні частини спадщини.

Нагадаємо, 14 січня Фокус писав, кого в Україні можуть позбавити спадщини цього року. У певних випадках суд може зменшити частку одного зі спадкоємців чи взагалі позбавити права на спадок.

23 січня депутат Михайло Цимбалюк заявив, що цього року Кабінет міністрів України може "розморозити" пенсії, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.