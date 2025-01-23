"Крупнейшая в истории компании": топагрохолдинг Украины оказался под хакерской атакой, детали

В пресс-службе холдинга говорят, что это была крупнейшая атака хакеров за всю историю компании. Сейчас не работает часть ИТ-инфраструктуры, а отгрузка продукции временно ограничена.

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Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) заявил, что подвергся хакерской атаке и вносит ряд изменений в работу своих предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

"Сегодня ночью была осуществлена масштабная хакерская атака на компанию МХП. Это самая большая подобная атака за всю историю компании", — указывают в компании.

В МХП добавили, что отгрузка продукции происходит в ограниченном режиме. В то же время в холдинге заверили, что это не повлияет на поставки продукции для потребителей на полках магазинов.

Последствия для МХП от кибератаки для МХП

В холдинге заявляют, что в результате атаки не работает часть IТ-инфраструктуры МХП. Сейчас временно внесены изменения в работе предприятий холдинга, но без указания подробностей.

"Предприятия МХП продолжают работать, но с изменениями в процессах. Сеть магазинов "М'ясомаркет" и "Їжа Свіжа", заведения "Doner Маркет" работают и продолжают обслуживать клиентов", — сообщили в агрохолдинге.

В МХП заверили, что постараются "восстановить работу ІТ-системы как можно скорее" и обещают информировать о дальнейшем ходе событий. Сейчас официальный сайт группы компаний недоступен для просмотра.

Агрохолдинг МХП — что известно

Издание Forbes указывает, что агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" является ведущим производителем курятины в Украине, а также полного цикла по переработке, сбыту, дистрибуции и продаже мяса птицы. Также эта группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством комбикормов, инкубационных яиц.

Сейчас компания занимает 8-е место в рейтинге топ-100 самых прибыльных частных компаний Украины. Общая численность работников в этом агрохолдинге составляет примерно 30 тыс. работников.

Ранее сообщалось о сроках восстановления сервисов после кибератаки РФ. По словам заместителя министра юстиции Николая Кучерявенко, появится возможность подать заявку на "Зимнюю еПоддержку", получить выписку о месте проживания ребенка, а также различные социальные выплаты.

Впоследствии стало известно, что Минюст возобновил работу сайта после хакерской атаки. Там сообщили, что восстанавливается работа некоторых реестров Минюста и взаимодействие с рядом реестров других ведомств.