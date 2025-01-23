"Найбільша в історії компанії": топагрохолдинг України опинився під хакерською атакою, деталі

В пресслужбі холдингу кажуть, що це була найбільша атака хакерів за всю історію компанії. Наразі не працює частина ІТ-інфраструктури, а відвантаження продукції тимчасово обмежено.

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Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) заявив, що зазнав хакерської атаки та вносить низку змін у роботу своїх підприємств. Про це йдеться в повідомленні пресслужби холдингу.

"Сьогодні вночі була здійснена масштабна хакерська атака на компанію МХП. Це найбільша подібна атака за всю історію компанії", — вказують в компанії.

В МХП додали, що відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі. Водночас у холдингу запевнили, що це не вплине на постачання продукції для споживачів на полицях магазинів.

Наслідки для МХП від кібератаки

В холдингу заявляють, що внаслідок атаки не працює частина ІТ-інфраструктури МХП. Наразі тимчасово внесено зміни в роботі підприємств холдингу, але без зазначення подробиць.

"Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Мережа магазинів "М‘ясомаркет" і "Їжа Свіжа", заклади "Doner Маркет" працюють та продовжують обслуговувати клієнтів", — повідомили в агрохолдингу.

В МХП запевнили, що постараються "відновити роботу ІТ-системи якомога швидше" та обіцяють інформувати про подальший перебіг подій. Наразі офіційний сайт групи компаній є недоступним для перегляду.

Агрохолдинг МХП — що відомо

Видання Forbes вказує, що агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" є провідним виробником курятини в Україні, а також повного циклу з перероблювання, збуту, дистрибуції та продажу мʼяса птиці. Також ця група компаній займається вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів, інкубаційних яєць.

Наразі компанія посідає 8-ме місце в рейтингу топ-100 найприбутковіших приватних компаній України. Загальна чисельність працівників у цьому агрохолдингу складає приблизно 30 тис.працівників.

Раніше повідомлялося про терміни відновлення сервісів після кібератаки РФ. За словами заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка, з'явиться можливість подати заявку на "Зимову єПідтримку", отримати виписку про місце проживання дитини, а також різні соціальні виплати.

Згодом стало відомо, що Мін'юст відновив роботу сайту після хакерської атаки. Там повідомили, що відновлюється робота деяких реєстрів Мін'юсту та взаємодія з низкою реєстрів інших відомств.