Украинцы могут получить скидку на электроэнергию: как это сделать

В категорию льготников вошли совладельцы многоквартирных домов без газоснабжения или в зонах с проблемами с теплоснабжением.

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В прошлом году в Украине значительно увеличили тарифы на электроэнергию, однако для отдельных категорий граждан сохранили возможность оплаты по сниженной стоимости. С 1 января 2025 года власти страны расширили перечень граждан, имеющих право на льготные тарифы. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

С начала года большинство бытовых потребителей продолжают платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт-ч, который будет действовать как минимум до конца апреля. Для домохозяйств с электроотоплением с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года установлен тариф 2,64 грн/кВт-ч, если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

Согласно новым изменениям, дополнительные категории граждан получат электроэнергию по сниженной цене до конца отопительного сезона. В льготники вошли совладельцы многоквартирных домов без газоснабжения или в зонах с проблемами с теплоснабжением.

Жители таких домов смогут платить всего 2,64 грн/кВт-час. Дополнительная скидка распространяется на пользователей с двухзонными счетчиками — они будут платить 1,32 грн за кВт-ч в ночные часы. Такой тариф будет доступен также для владельцев электрических котлов.

Сейчас рыночная цена электроэнергии составляет 7-8 грн/кВт-ч. Согласно прогнозам некоторых экспертов, с июня 2025 года тарифы для бытовых потребителей могут подняться до 6,64 грн/кВт-ч, а до 9 грн/кВт-ч в течение следующих 2-3 лет.

Напомним, 20 января народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров сделал прогноз о ценах на коммуналку и отметил, что стоимость электроэнергии может быть пересмотрена после завершения отопительного сезона.

19 января Фокус со ссылкой на Пенсионный фонд Украины писал, кто из украинцев сможет не платить за коммунальные услуги.