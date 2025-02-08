Українці можуть отримати знижку на електроенергію: як це зробити

До категорії пільговиків увійшли співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання або в зонах із проблемами з теплопостачанням.

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Торік в Україні значно збільшили тарифи на електроенергію, проте для окремих категорій громадян зберегли можливість оплати за зниженою вартістю. З 1 січня 2025 року влада країни розширила перелік громадян, які мають право на пільгові тарифи. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

З початку року більшість побутових споживачів продовжують платити за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт-год, який діятиме щонайменше до кінця квітня. Для домогосподарств з електроопаленням з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року встановлено тариф 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

Згідно з новими змінами, додаткові категорії громадян отримають електроенергію за зниженою ціною до кінця опалювального сезону. До пільговиків увійшли співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання або в зонах із проблемами з теплопостачанням.

Мешканці таких будинків зможуть платити лише 2,64 грн/кВт-год. Додаткова знижка поширюється на користувачів із двозонними лічильниками — вони платитимуть 1,32 грн за кВт-год у нічні години. Такий тариф буде доступний також для власників електричних котлів.

Зараз ринкова ціна електроенергії становить 7-8 грн/кВт-год. Згідно з прогнозами деяких експертів, з червня 2025 року тарифи для побутових споживачів можуть піднятися до 6,64 грн/кВт-год, а до 9 грн/кВт-год протягом наступних 2-3 років.

Нагадаємо, 20 січня народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров зробив прогноз щодо цін на комуналку і зазначив, що вартість електроенергії може бути переглянута після завершення опалювального сезону.

19 січня Фокус із посиланням на Пенсійний фонд України писав, хто з українців зможе не платити за комунальні послуги.