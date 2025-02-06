Пенсия в Украине: на какую выплату могут расчитывать граждане, имевшие минимальную зарплату

Сейчас минимальная пенсия зависит от количества стажа и возраста пенсионера.

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Размер пенсионных выплат определяется рядом факторов. В их числе — продолжительность страхового стажа, средний заработок за три года до выхода на пенсию и размер уплаченных взносов. Если зарплата была минимальной, пенсия окажется невысокой. Об этом сообщает ПФУ.

Минимальная пенсия в Украине остается неизменной с 1 января 2025 года и, согласно Бюджетной декларации на 2025–2027 годы, не будет повышаться до 2028 года. При условии полного страхового стажа пенсионные выплаты должны составлять не менее 40% от минимальной заработной платы. В настоящее время это 40% от 8 000 гривен, то есть пенсионер должен получать 3 200 гривен.

При этом, в соответствии с установленными минимумами, это значение не может быть менее 3 370 гривен.

"При наличии страхового стажа меньшей продолжительности, чем: у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, пенсия по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность", – говорится в сообщении ПФУ.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.