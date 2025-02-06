Пенсія в Україні: на яку виплату можуть розраховувати громадяни, які мали мінімальну зарплату

Зараз мінімальна пенсія залежить від кількості стажу та віку пенсіонера.

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Розмір пенсійних виплат визначається низкою факторів. Серед них — тривалість страхового стажу, середній заробіток за три роки до виходу на пенсію і розмір сплачених внесків. Якщо зарплата була мінімальною, пенсія виявиться невисокою. Про це повідомляє ПФУ.

Мінімальна пенсія в Україні залишається незмінною з 1 січня 2025 року і, згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, не підвищуватиметься до 2028 року. За умови повного страхового стажу пенсійні виплати мають становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Наразі це 40% від 8 000 гривень, тобто пенсіонер має отримувати 3 200 гривень.

При цьому, відповідно до встановлених мінімумів, це значення не може бути меншим за 3 370 гривень.

"За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж: у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, пенсію за віком установлюють у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність", — ідеться в повідомленні ПФУ.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.