Отключение света после атаки РФ: в каких областях проблемы с электричеством 6 февраля, — Укрэнерго

В течение суток потребление электроэнергии выросло на 1,3%, рассказали в НЭК "Укрэнерго". Кроме того, жители центральных и восточных областей будут страдать от аварийных отключений.

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Из-за ремонтных работ на объектах энергетики потребители в восьми областях Украины будут страдать от аварийных отключений. Кроме того, в течение последних нескольких дней наблюдается рост потребления, поэтому людей просят экономить электричество в рабочие часы. О деталях отключения света пресс-служба НЭК "Укрэнерго" написала на странице Facebook.

Энергетики предупредили, что из-за российских ударов по генерирующим мощностям аварийные отключения вводят в шести областях — в центре и на востоке. При этом в "Укрэнерго" уточнили, что количество проблемных регионов возросло по сравнению с предыдущим днем.

Области, в которых аварийные отключения света 6 февраля:

Харьковская; Сумская; Донецкая; Полтавская; Запорожская; Кировоградская; Днепропетровская (частично); Черкасская (частично).

Также в "Укрэнерго" сообщили, что в течение суток уровень потребления вырос на 1,3%. Кроме того, энергетики ожидают, что потребление будет расти и дальше. Компания просит украинцев экономить свет и не включать особо энергоемкие приборы в час пик: особое внимание с 8 до 20 часов.

В сообщении от 3 февраля указаны приборы, которые потребляют больше всего. В топ 3 — электроплита (3,5-5 кВт), кондиционер (2,5-3,2 кВт), масляный радиатор, фен, утюг, электрочайник (2-2,5 кВт).

Отключение света — детали

Компания ДТЭК в 9:30 подтвердила об аварийных отключениях, которые происходят в Донецкой и Днепропетровской областях. О деталях отключений не информировали.

Где можно узнать об отключении света в своем регионе:

Харьковская область — на сайте АО "Харьковоблэнерго" по ссылке;

Сумская — АО "Сумыоблэнерго" ссылка;

Донецкая — ДТЭК "Донецкие электросети" ссылка;

Полтавская — АО "Полтаваоблэнерго" ссылка;

Запорожская — АО "Запорожьеоблэнерго" ссылка;

Кировоградская — АО "Кировоградоблэнерго" ссылка;

Днепропетровская — ДТЭК "Днепровские сети" ссылка;

Черкасская — АО "Черкассыоблэнерго" ссылка.

На портале запорожских энергетиков указано, что по состоянию на утро 6 февраля в регионе не зафиксировали новых повреждений от атаки РФ. Энергетики сообщили, что без света — 3 392 потребителей.

Согласно данным, обнародованным на порталах облэнерго, плановых графиков отключений нет. Люди могут узнать, почему у них вдруг исчез свет, введя адрес на соответствующей информационной странице.

Отметим, 3 февраля после ночного удара ВС РФ "Укрэнерго" сообщили о повреждении генерирующих мощностей. После этого энергетики предупредили, что вводят аварийные и экстренные отключения в двух областях страны.

Напоминаем, министр энергетики Украины Герман Галущенко объяснил, справится ли энергетическая система с морозами и последствиями российских атак.