Відключення світла після атаки РФ: у яких областях проблеми з електрикою 6 лютого, — Укренерго

Протягом доби споживання електроенергії зросло на 1,3%, розповіли в НЕК "Укренерго". Крім того, жителі центральних та східних областей потерпатимуть від аварійних відключень.

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Через ремонтні роботи на об'єктах енергетики споживачі у восьми областях України потерпатимуть від аварійних відключень. Крім того, протягом останніх кількох днів спостерігається зростання споживання, тому людей просять економити електрику у робочі години. Про деталі відключення світла пресслужба НЕК "Укренерго" написала на сторінці Facebook.

Енергетики попередили, що через російські удари по генеруючих потужностях аварійні відключення запроваджують у шести областях — в центрі і на сході. При цьому в "Укренерго" уточнили, що кількість проблемних регіонів зросла у порівнянні з попереднім днем.

Області, у яких аварійні відключення світла 6 лютого:

Харківська; Сумська; Донецька; Полтавська; Запорізька; Кіровоградська; Дніпропетровська (частково); Черкаська (частково).

Також в "Укренерго" повідомили, що протягом доби рівень споживання зріс на 1,3%. Крім того, енергетики очікують, що споживання зростатиме і далі. Компанія просить українців економити світло і не вмикати особливо енергомісткі прилади у час пік: особлива увага з 8 до 20 год.

У повідомленні від 3 лютого вказані прилади, які споживають найбільше. У топ 3 — електроплита (3,5-5 кВт), кондиціонер (2,5-3,2 кВт), масляний радіатор, фен, праска, електрочайник (2-2,5 кВт).

Відключення світла — деталі

Компанія ДТЕК о 9:30 підтвердила про аварійні відключення, які відбуваються у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про деталі відключень не інформували.

Де можна дізнатись про відключення світла у своєму регіоні:

Харківська область — на сайті АТ "Харківобленерго" за посиланням;

Сумська — АТ "Сумиобленерго" посилання;

Донецька — ДТЕК "Донецькі електромережі" посилання;

Полтавська — АТ "Полтаваобленерго" посилання;

Запорізька — АТ "Запоріжжяобленерго" посилання;

Кіровоградська — АТ "Кіровоградобленерго" посилання;

Дніпропетровська — ДТЕК "Дніпровські мережі" посилання;

Черкаська — АТ "Черкасиобленерго" посилання.

На порталі запорізьких енергетиків вказано, що станом на ранок 6 лютого у регіоні не зафіксували нових пошкоджень від атаки РФ. Енергетики повідомили, що без світла — 3 392 споживачів.

Згідно з даними, оприлюдненими на порталах обленерго, планових графіків відключень немає. Люди можуть дізнатись, чому у них раптом зникло світло, увівши адресу на відповідній інформаційній сторінці.

Зазначимо, 3 лютого після нічного удару ЗС РФ "Укренерго" повідомили про пошкодження генеруючих потужностей. Після цього енергетики попередили, що запроваджують аварійні та екстрені відключення у двох областях країни.

Нагадуємо, міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, чи впорається енергетична система з морозами та наслідками російських атак.