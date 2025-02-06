По возрасту или за выслугу лет: какую пенсию выбрать, чтобы получать больше

При переводе с одного вида пенсии на другой применяется показатель средней заработной платы, использованный при назначении или перерасчете предыдущей пенсии.

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Люди, получающие пенсию по возрасту, нередко сталкиваются с трудностями при переходе на пенсию за выслугу лет. Чтобы выбрать наиболее выгодный вариант, важно понимать, как рассчитываются выплаты. С 2017 года для многих профессий пенсия за выслугу лет была отменена. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Однако для отдельных категорий граждан право на пенсию за выслугу лет сохранилось, а соответствующие нормы были перенесены в другой закон — "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При назначении пенсии учитывается средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих году обращения. Например:

для назначения пенсий в 2024 году используется средняя зарплата за 2021-2023 годы, что составляет 13 559,41 гривны;

для пенсий, назначенных до 2018 года, применяется средняя заработная плата за 2014-2016 годы, которая составляла 3 764,40 гривны. Эта сумма была обновлена в 2017 году для осовременивания всех ранее назначенных пенсий;

в течение последующих лет она несколько раз индексировалась, и на 1 марта 2024 года ее размер составляет 7 994,47 гривны.

В соответствии с Законом, при переводе с одного вида пенсии на другой применяется показатель средней заработной платы, использованный при назначении или перерасчете предыдущей пенсии.

Перейти с пенсии по возрасту на пенсию за выслугу лет, но оба вида пенсии рассчитываются по одинаковой формуле. При этом новую среднюю зарплату за три предыдущих года при переводе не будут применять, поскольку это не считается первичным назначением пенсии.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.