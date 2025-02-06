За віком чи за вислугу років: яку пенсію обрати, щоб отримувати більше

Під час переведення з одного виду пенсії на інший застосовується показник середньої заробітної плати, використаний під час призначення або перерахунку попередньої пенсії.

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Люди, які отримують пенсію за віком, нерідко стикаються з труднощами при переході на пенсію за вислугу років. Щоб вибрати найбільш вигідний варіант, важливо розуміти, як розраховуються виплати. З 2017 року для багатьох професій пенсія за вислугу років була скасована. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Однак для окремих категорій громадян право на пенсію за вислугу років збереглося, а відповідні норми було перенесено в інший закон — "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Під час призначення пенсії враховується середня заробітна плата в Україні за три роки, що передують року звернення. Наприклад:

для призначення пенсій у 2024 році використовується середня зарплата за 2021-2023 роки, що становить 13 559,41 гривні;

для пенсій, призначених до 2018 року, застосовується середня заробітна плата за 2014-2016 роки, яка становила 3 764,40 гривні. Цю суму було оновлено 2017 року для осучаснення всіх раніше призначених пенсій;

протягом наступних років вона кілька разів індексувалася, і на 1 березня 2024 року її розмір становить 7 994,47 гривні.

Відповідно до Закону, під час переведення з одного виду пенсії на інший застосовується показник середньої заробітної плати, використаний під час призначення або перерахунку попередньої пенсії.

Перейти з пенсії за віком на пенсію за вислугу років, але обидва види пенсії розраховуються за однаковою формулою. При цьому нову середню зарплату за три попередні роки при переведенні не застосовуватимуть, оскільки це не вважається первинним призначенням пенсії.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.