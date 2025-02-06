До 400 тыс. грн: украинцы могут получить обновленные счета за газ

Большие штрафы со стороны газовой компании могут быть начислены из-за нарушения эксплуатации.

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Украинские потребители природного газа могут сталкиваться с уточненными суммами оплаты за услуги. Такое возможно по решению суда, если газоснабжающая компания обращается в инстанции после проверки счетчиков. Об этом говорится в одном из решений Полтавского районного суда.

Как сообщается, суд рассмотрел материалы дела по иску газоснабжающей компании и обязал гражданина выплатить "Полтавагазу" почти 404 тыс. грн за доначисления по газу, а также 6 тыс. грн за судебный сбор. Специалисты компании выявили, что мужчина самостоятельно проложил дополнительный газопровод и подключил его за пределами счетчика.

Во время очередной проверки они нашли "трубу" и подали в суд. Перед этим просили заплатить недоначисленную сумму добровольно, однако клиент отказался.

"Аргументы ответчика об отсутствии причинно-следственной связи между наличием дополнительного газопровода с возможностью использования его для неучтенных расходов в обход газового счетчика не опровергают факта несанкционированного отбора природного газа путем скрытых мероприятий, а именно из-за наличия несанкционированного газопровода, установленного скрытым способом", — отмечается в решении.

Объем доначислений зависит от того, сколько природного газа мог "украсть" нарушитель. Если нарушена пломба в квартире с газовой плитой, доначисления могут составить несколько тысяч гривен.

Однако, если речь идет о доме с отоплением, суммы могут достичь сотен тысяч гривен. В то же время существуют обстоятельства, при которых даже при выявленных нарушениях доплачивать за ресурс не придется. Чтобы избежать оплаты, необходимо доказать свою невиновность в суде. Например, если акт составлен с нарушениями, это значительно упростит задачу.

В 2025 году в реестре судебных решений зарегистрировали 40 дел по искам газоснабжающих компаний против потребителей, которые получили доначисления за газ и отказались платить.

В этом перечне нет должников, которые не получали доначисления, а просто не платили за газ. В большинстве случаев суды поддерживают позицию поставщиков услуг и обязывают украинцев доплатить.

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменятся цены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.