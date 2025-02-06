До 400 тис. грн: українці можуть отримати оновлені рахунки за газ

Великі штрафи з боку газової компанії можуть бути нараховані через порушення експлуатації.

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Українські споживачі природного газу можуть стикатися з уточненими сумами оплати за послуги. Таке можливо за рішенням суду, якщо газопостачальна компанія звертається до інстанцій після перевірки лічильників. Про це йдеться в одному з рішень Полтавського районного суду.

Як повідомляється, суд розглянув матеріали справи за позовом газопостачальної компанії та зобов'язав громадянина виплатити "Полтавагазу" майже 404 тис. грн за донарахування з газу, а також 6 тис. грн за судовий збір. Фахівці компанії виявили, що чоловік самостійно проклав додатковий газопровід і підключив його за межами лічильника.

Під час чергової перевірки вони знайшли "трубу" і подали до суду. Перед цим просили заплатити недонараховану суму добровільно, однак клієнт відмовився.

"Аргументи відповідача щодо відсутності причинно-наслідкового зв'язку між наявністю додаткового газопроводу з можливістю використання його для необлікованих витрат в обхід газового лічильника не спростовують факту несанкціонованого відбору природного газу шляхом прихованих заходів, а саме через наявність несанкціонованого газопроводу, встановленого у прихований спосіб", — наголошується в рішенні.

Обсяг донарахувань залежить від того, скільки природного газу міг "вкрасти" порушник. Якщо порушено пломбу у квартирі з газовою плитою, донарахування можуть становити кілька тисяч гривень.

Однак, якщо йдеться про будинок з опаленням, суми можуть сягнути сотень тисяч гривень. Водночас існують обставини, за яких навіть за виявлених порушень доплачувати за ресурс не доведеться. Щоб уникнути оплати, необхідно довести свою невинуватість у суді. Наприклад, якщо акт складено з порушеннями, це значно спростить завдання.

У 2025 році в реєстрі судових рішень зареєстрували 40 справ за позовами газопостачальних компаній проти споживачів, які отримали донарахування за газ і відмовилися платити.

У цьому переліку немає боржників, які не отримували донарахування, а просто не платили за газ. У більшості випадків суди підтримують позицію постачальників послуг і зобов'язують українців доплатити.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як зміняться ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж і обладнання та розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.